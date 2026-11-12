In Maddalena sui sentieri della land art: un’escursione

C’è un leone in Maddalena. L’informazione non deve generare alcuna preoccupazione, piuttosto la curiosità e il desiderio di osservare da vicino la sagoma dell’animale simbolo di forza e regalità. A differenza dell’elusivo varano che ha vivacizzato le cronache di Montichiari nella scorsa estate, l’incontro con il leone della Maddalena è garantito, dato che la sua fierezza è consegnata all’immobilità di una condizione statuaria accanto al sentiero che conduce alla Cascina Margherita. Il leone di legno creato dall’artista Matteo Cretti è solo una delle opere del progetto di Bosco dell’arte che ha portato recentemente sulla Maddalena altre due nuove opere di Land Art, alla scoperta delle quali ci si può muovere lungo un percorso escursionistico con sviluppo ad anello che parte da Mompiano.
Si parcheggia nei pressi della fonte e si inizia a camminare in direzione sud-est su Via Fermi e poi su Via Maternini accanto ai vigneti ai piedi del Colle San Giuseppe, e poi si prosegue nella Valle di Mompiano fino a raggiungere la zona dell’ex polveriera. Qui ha inizio la salita che conduce al rifugio Gnàri dè Mompià, a ridosso del quale si infila a destra il ripido sentiero numero 910 che in tre quarti d’ora porta alla Cascina Margherita.
Al termine della salita si svolta a sinistra e ci si mantiene sul largo sterrato che transita accanto al castagneto didattico e prosegue, tra le opere di land art, fino a portarsi al Colle di San Gottardo. All’intersezione con la strada asfaltata che collega Via Turati alla porzione sommitale del Monte Maddalena si segue a destra l’indicazione dei percorsi numero 906 e 907. Si avanza oltre la chiesa facendosi guidare dal segnavia numero 907 fino a raggiungere il piazzale di Via del Goletto, e da qui a destra ancora su sentiero nel bosco fino ad immettersi sulla strada dal fondo in pavè che porta al monastero della Visitazione, sulla quale si scende a destra.
A conclusione della breve discesa ci si trova nella zona di Costalunga. Per fare rientro al punto di partenza sarà sufficiente affidarsi alle piccole frecce e segnavia di colore rosso e blu della Via delle Sorelle, che portano a transitare tra aree agricole, interventi di protezione idraulica e la zona residenziale del Villaggio Montini.
L’escursione
Partenza e arrivo: Brescia, fonte di Mompiano, 190 metri s.l.m.
Dislivello: 440 metri
Tempo di percorrenza: 3h 30’
Difficoltà: E (Escursionistico)