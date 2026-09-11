Il Brescia insegue il poker a Trento: non ci riesce da quasi vent’anni

L’ultimo appello per non tagliare il traguardo dei vent’anni: ne sono passati diciannove da quando a Brescia si son viste quattro vittorie nelle prime quattro di campionato. In quest’infinita finestra temporale di acqua sotto i ponti ne è passata e ha trascinato con sé la vecchia matricola. Oggi c’è un’altra società, la categoria è diversa, ma i tifosi sono gli stessi e sperano di tornare a vivere quella sensazione di en plein. L’Union per ora si è spinta a tre su tre, che comunque è il miglior avvio dalla stagione 2021/2022, quando i biancazzurri pareggiarono alla quarta col Crotone dopo essersi messi in tasca nove punti.
Pokerissimo e concorrenti
Nel 2007/2008 fecero meglio, vincendo addirittura le prime cinque. Il poker, insomma, manca da allora. Il primo gol venne incassato alla quinta, e in questo il Brescia, già trafitto all’esordio dall’ex Morosini contro il Carpi, non può fare meglio. Da allora però Zacchi ha tenuto la porta inviolata. Le altre due ad aver subito soltanto una rete sono Cittadella e Trento. È un dato che accorpa quelle che, sulla carta, sono le tre regine del girone A. I veneti sono gli unici ad aver tenuto il passo della squadra di Corini. Il nuovo corso di Musso (che nella scorsa stagione era il vice di Iori) è nato sotto ottimi auspici, rispetto a un anno fa non c’è lo scotto di una retrocessione da pagare, la rosa sembra più strutturata e più pronta a competere.
E poi c’è la squadra di Tabbiani, che ha due punti in meno perché alla seconda ha pareggiato col Desenzano (che l’ha pure eliminato in Coppa), ma pure tanta ambizione e mezzi per dire la propria nella lotta per il vertice. In estate ha perso Pellegrini (tornato alla base proprio a Brescia) ma sembra aver pescato bene il suo sostituto: Molina, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Salernitana, è già a due gol in tre partite.
L’occasione
È ancora presto per trarre giudizi definitivi, ma questi sono i primi valori espressi. Ecco perché vincere questa domenica a Trento andrebbe oltre l’ordinario: significherebbe lanciare un segnale a tutto il campionato. È il primo scontro diretto della stagione, e il Brescia vuole iniziare col piede giusto. Riprendendo la buona vecchia abitudine delle sfide con le parigrado di qualche mese fa: nel 2025/2026 l’Union vinse entrambe le sfide col Trento, o con il Lecco, e non perse mai (due pareggi) col Vicenza. Paradossalmente la qualità tecnica di questa squadra emerge più facilmente in partite così. Può essere l’occasione giusta anche per soffocare un po’ dei mugugni che si sono levati dopo la vittoria striminzita col Desenzano, segnata da qualche difficoltà offensiva (ma pur sempre meritata). È un test che vale molto. E dal quale l’Union ha forse più da guadagnare che da perdere.