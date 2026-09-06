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Serie C, al Rigamonti il derby tra Brescia e Desenzano: la diretta

Calcio d’inizio alle 21, primo storico confronto ufficiale tra le due bresciane. Corini non rischia Marras: spazio a Zennaro, Lamesta gioca in mediana. Gaburro con il 4-3-3
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

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È un derby che ha molti significati: il primo in assoluto tra Brescia e Desenzano, ma anche il primo dei molti che coloreranno la stagione di entrambe. L’Union vuole scacciare i brutti ricordi dello scorso campionato, nel quale non è mai riuscito a battere una bresciana. Per i gardesani, reduci dalla prestigiosa vittoria in Coppa Italia contro il Trento, è l’occasione di confermarsi una delle rivelazioni di questo avvio.

In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.

Il calcio d’inizio è in programma alle 21. Corini non rischia Marras, recuperato per la panchina dopo il leggero problema fisico accusato mercoledì contro la Giana Erminio. Sulla trequarti, accanto a Rizzo Pinna, gioca Zennaro e non Pellegrini, che aveva lanciato buoni segnali in Coppa.

C’è comunque spazio per Lamesta, che parte titolare accanto a Mercati. Sugli esterni Casasola e De Maria. Sina, Silvestri e Rizzo davanti a Zacchi. Gaburro schiera i suoi con il solito 4-3-3: titolari gli ex biancazzurri Minelli, Pilati, De Francesco e Santini. 

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