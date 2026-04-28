Brescia, ai play off con la certezza della seconda difesa in tutta la C

Diciotto «0» alla casella reti incassate nelle 38 partite giocate (tutte e full time) che ne fanno il terzo - al pari del collega dell’Ascoli Vitale – dell’intera terza serie dietro Venturi dell’Arezzo (19) e Dini del Catania (22).

Serie aperta

Una specialità della casa per Gori che, con queste 18, è arrivato a quota 87 partite senza subire gol tra i professionisti. Una serie aperta, quella attuale, cominciata nel 2-0 in trasferta al Trento alla seconda giornata e proseguita con la Pro Vercelli (5-0) e la Giana Erminio (2-0); poi, dopo lo 0-0 con la Pergolettese, i 180’ immacolati nelle trasferte di Busto Arsizio con la Pro Patria (2-0) e a Lecco (1-0). Altre tre trasferte – Triestina (1-0), Ospitaletto (0-0) e Dolomiti Bellunesi (1-0) – senza macchia, l’andata al Rigamonti con l’Inter U23 (2-0) e altri tre viaggi – Pro Vercelli (0-0), Giana Erminio (2-0) e Novara (0-0) – con zero palloni raccolti in fondo al sacco.

Il tutto, prima della «volata» finale anticipata dal periodo più lungo, cinque gare, senza riuscire a tenere inviolata la porta nonostante tre vittorie in cinque match: periodo lasciato alle spalle grazie ad un altro trittico da imbattuto con Triestina, Alcione e Ospitaletto (tutte finite 0-0) e alle due ultime vittorie consecutive con la Dolomiti Bellunesi (2-0) e quella recentissima a Monza con l’Inter U23 (1-0) di sabato scorso. Ultime due vittorie di fila che fanno del Brescia (al pari del Campobasso) una delle squadre migliori, tra le meglio qualificate di tutti e tre i gironi, che arrivano ai play off sull’onda di due successi consecutivi; meglio ha fatto solo il Ravenna (5 vittorie e senza subire gol!) e la Salernitana con 3 bottini pieni, mentre l’Ascoli ha rotto proprio nell’ultima (sconfitto 1-0 a Campobasso) l’incredibile serie di 10 vittorie di fila.

Il trend in crescita nelle ultime 10 partite

E se, sempre a proposito di solidità difensiva, vogliamo considerare le ultime dieci giornate, il Brescia è, con Ascoli e Ravenna, la compagine che arriva agli spareggi promozione con il miglior trend difensivo con sole cinque reti subìte negli ultimi 900’. Ora, considerando che la prima sfida che attende gli uomini di Eugenio Corini nei play off è quella di domenica 17 maggio nell’andata dei quarti di finale nazionali, la virtù del non subire gol sarà importantissima.

Leggi anche Brescia, De Francesco sesto giocatore operato al menisco

Anzi, potrebbe essere anche fondamentale visto che, nell’ipotesi di due 0-0, sarebbero i biancazzurri a passare il turno visto che non sono previsti supplementari ed eventuali rigori nei quarti dove, in caso di parità di reti alla fine dei 180’, sarà la squadra meglio classificata al termine delle 38 giornate regolamentari (e il Brescia da secondo incontrerà un’avversaria che, provenendo dal turno precedente, ha conquistato una posizione peggiore in campionato) ad accedere alle semifinali. Insomma, iniziare dal «non prenderle» è la base di partenza per affrontare al meglio questi play off. Che poi però, dalle final four in poi obbligheranno a vincere chi vorrà raggiungere l’obiettivo serie B. Ma questa sarà tutta un’altra storia che speriamo di poter raccontare.