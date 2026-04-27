Brescia, De Francesco sesto giocatore operato al menisco

A loro si somma poi Maistrello, finito sotto i ferri per un intervento di pulizia meniscale al ginocchio sinistro che tuttavia aveva già delle problematiche pregresse. Al ginocchio, ma si era trattato di un infortunio da campo, ha avuto problemi (distorsione con interessamento dei legamenti) anche Moretti, il difensore arrivato a gennaio e che si era dovuto fermare dopo essere stato impiegato solo tre volte.

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Nel suo caso i tempi di recupero si sono un po’ accorciati e potrebbe tornare a disposizione per i play off. In questi giorni peraltro verranno effettuate alcune valutazioni su Gugluelmotti, al palo dopo la rottura del crociato: non è da escludere che possa prendere parte al finale di stagione.