Brescia, De Francesco sesto giocatore operato al menisco

In casa Union Brescia sale a sei il pesantissimo conto delle sofferenze meniscali che hanno portato a successivi interventi chirurgici: è di questa mattina infatti la notizia che anche Alberto De Francesco, assente dal campo da dieci partite, è finito in sala operatoria per risolvere il guaio al ginocchio sinistro.
Il nome del centrocampista, va così ad aggiungersi a quelli di Di Molfetta, Mercati e Pasini – per tutti si era reso necessario l’intervento dopo un periodo di vane cure conservative – e Zennaro per il quale era stato subito scelto il percorso operatorio.
A loro si somma poi Maistrello, finito sotto i ferri per un intervento di pulizia meniscale al ginocchio sinistro che tuttavia aveva già delle problematiche pregresse. Al ginocchio, ma si era trattato di un infortunio da campo, ha avuto problemi (distorsione con interessamento dei legamenti) anche Moretti, il difensore arrivato a gennaio e che si era dovuto fermare dopo essere stato impiegato solo tre volte.
Nel suo caso i tempi di recupero si sono un po’ accorciati e potrebbe tornare a disposizione per i play off. In questi giorni peraltro verranno effettuate alcune valutazioni su Gugluelmotti, al palo dopo la rottura del crociato: non è da escludere che possa prendere parte al finale di stagione.