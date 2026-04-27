Il Brescia e le sfide play off: chi pensi possa essere l'uomo chiave?

Il Brescia ha conquistato il secondo posto in classifica. Questo significa che potrà saltare gli spareggi del girone e anche il primo turno di quelli nazionali, entrando così nei play off per la serie B direttamente ai quarti. L’andata sarà il 17 maggio e il ritorno sarà il 20. L’Union giocherà da testa di serie, dunque con il ritorno in casa e il pass assicurato in caso di parità nei 180 minuti.
Il Brescia non conosce ancora la sua avversaria perché l’accoppiamento avverrà tramite sorteggio, al termine delle fasi precedenti (qui è spiegato tutto nel dettaglio).
Adesso per l’Union sarà soprattutto una sfida mentale. I ragazzi di Corini dovranno infatti rimanere concentrati anche in questa fase in cui il campo sarà utilizzato solo per gli allenamenti.
La squadra ha comunque trovato un suo impianto e una quadra tattica. E può contare su diversi nomi che in questo finale di stagione hanno iniziato a fare la differenza. Secondo te chi può essere l’uomo chiave per le sfide Play off?