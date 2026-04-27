Il Brescia e le sfide play off: chi pensi possa essere l'uomo chiave?

Il Brescia ha conquistato il secondo posto in classifica. Questo significa che potrà saltare gli spareggi del girone e anche il primo turno di quelli nazionali, entrando così nei play off per la serie B direttamente ai quarti. L’andata sarà il 17 maggio e il ritorno sarà il 20. L’Union giocherà da testa di serie, dunque con il ritorno in casa e il pass assicurato in caso di parità nei 180 minuti.