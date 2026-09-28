L’ex rondinella Aliboni: «Brescia, bisogna essere gruppo per vincere»

Il portiere che vestì la maglia biancazzurra a metà degli anni Ottanta è stato ospite di «Linea Diretta», in onda su Teletutto e Radio Bresciasette. Ha parlato del presente, ma anche di quel passato di cui fu protagonista

Gianluca Magro 28 settembre 2026 2 ' di lettura