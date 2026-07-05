Brescia rilancio continuo, vuole certificarsi unico riferimento

Dove le parole e le matricole non arrivano, ci pensano i numeri. Insieme alle potenzialità e ai progetti. L’Union Brescia sta per entrare nel suo secondo anno di vita. Ma soprattutto dentro una nuova era: quella del definitivo dimensionamento e dunque del consolidamento. Sorprendere è sempre più facile che confermarsi e il club di Pasini dopo una prima stagione da record di consensi e gradimento, è atteso alla prova del vero radicamento non solo sul territorio, ma laddove più conta nel calcio: nei sentimenti. In un momento niente affatto banale.
In un momento in cui al presente e al futuro c’è un passato che fa prove di ritorno. Quanto reali – il riferimento è al ritorno in vita della matricola 7810, quella del Brescia calcio – al di là di quanto Massimo Cellino vuol far intendere facendo fuoriuscire ad arte ora dichiarazioni provocatorie, ora indiscrezioni che dovrebbero «spaventare». Con le modalità che gli appartengono da intorbiditore di acque, al punto di sporcare gli ingranaggi e, talvolta, mandarli in tilt.
Sensazioni
Al punto, ad esempio, che molti tra coloro che hanno amato follemente il Brescia calcio si sono ritrovati a vivere come un nuovo lutto la riattivazione del vecchio titolo sportivo. Perché? Perché è indubbio che le manovre disturbatorie di Cellino significhino dover concedere spazio a una percentuale di ignoto.
La ratio porta a credere che l’imprenditore sardo abbia come unico scopo, per quanto lo riguarda, il recupero dei crediti in pancia alla sua società ed evitarne il fallimento. Non ci sarebbero fini sportivi, ma già che il vecchio Brescia è tornato in vita, qualcuno in questa piazza potrebbe poi avere interesse, tra l’economico e l’affettivo, a farlo nuovamente pulsare: nessuno vieterebbe a nessuno (non sarebbe nemmeno giusto: il dissenso va accettato e non si può vivere di plebisciti) di poter affittare o acquistare da Cellino il ramo d’azienda se le cose anche in tribunale dovessero filare per il verso giusto. Da qui lo spazio di cui sopra all’ignoto. Tanto che lo stesso Giuseppe Pasini ha dichiarato: «All’asta per il marchio storico di Corioni potremmo non essere i soli a partecipare».
Tutto va tenuto in conto. E in questo tutto però, per contro, non può non essere messo in evidenza il rilancio – o conferma – in grande stile del progetto Union Brescia. Che non solo non arretra, o s’accontenta, ma guarda ben oltre. Anche al campo (pur essendo chiaro a tutti che quello resta il cuore di tutto e che senza i risultati, in un’azienda sportiva, ogni business plan resta inattuabile) c’è molto di più. C’è una potenza di fuoco pronta a scatenarsi sul serio, con peraltro il sostegno massimo e unanime del tessuto «che conta» a Brescia, e che volendo suona anche come un monito: chi potrebbe mettersi a competere alla pari con la serietà e la concretezza che Pasini e i suoi soci hanno già ben iniziato a dimostrare?
Sottolineatura
Tra le notizie dei giorni scorsi, una è passata inosservata: l’Union Brescia, fino a prova contraria allo stato attuale ancora una società di serie C, effettuerà una ricapitalizzazione da 10 milioni di euro tra appianamento dello sforamento della passata stagione e finestra sui nuovi investimenti. In particolare, per ora - in attesa di iniziare a maneggiare la partita stadio - quello relativo al centro sportivo di cui dotare il club.
Quel centro che sorgerà a Buffalora con scornamento di Cellino che proprio per via del fallimento della trattativa per la compravendita del suo impianto di Torbole ha iniziato a meditare propositi di «vendetta» nei confronti di Pasini. Tornando alla ricapitalizzazione, è uno di quei numeri che appunto parla da sé e che rappresenta una nuova sfida interna ed esterna, dato che la sottoscrizione dell’aumento di capitale sarà aperta (in che misura è ancora da vedere) anche a chi non è della compagine societaria, mentre qualcuno che ne fa già parte potrebbe fare un passo indietro. La famosa misurazione dei rapporti che con sé porterà anche la conferma che ormai per i bresciani il riferimento calcistico è quello che hanno già imparato a conoscere e che comunque davvero dovrà fare di tutto e di più per recuperare il più possibile anche la storia: con quella non si scherza e non sono solo chiacchiere da bar.
Con l’ignoto ancora di cui sopra non si può combattere e davvero non resta che «tirare dritto» come ha detto Pasini e pensare al proprio percorso, pensare ai fatti. E al futuro. L’innesto dirigenziale di Mauro Pederzoli vuole essere lungimirante, il segnale di aver compreso che nell’organizzazione calcistica, se si vuol essere ambiziosi, ci sono ancora molti margini per crescere. Non sarà semplice in un contesto già formato, ma ci sono voglia, determinazione e coraggio. E ci sono i numeri.