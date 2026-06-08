Union Brescia, si guarda già alla prossima stagione: come ripartire?

Il finale della stagione dell’Union Brescia ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, ma è il momento di ripartire. Dopo la sconfitta per 3 a 0 di ieri sera contro l’Ascoli, il verdetto è chiaro: ci sarà un’altra stagione da giocare in serie C.
La delusione va però archiviata, bisogna pensare all’annata 2026/2027. È questo l’imperativo del presidente Giuseppe Pasini, che a caldo, dopo la sconfitta, ha rilanciato per il futuro: la prossima sarà la stagione in cui l’Union dovrà puntare subito a vincere il campionato, per conquistare la promozione in B senza passare dai playoff. Ma cosa occorre fare?Dateci la vostra opinione rispondendo alla domanda qui sotto.