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Union Brescia, si guarda già alla prossima stagione: come ripartire?

Dopo la sconfitta contro l’Ascoli il presidente Pasini ha rilanciato: si punta a vincere la serie C 2026/27
Eugenio Corini consola i giocatori dopo la sconfitta con l'Ascoli - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini consola i giocatori dopo la sconfitta con l'Ascoli - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il finale della stagione dell’Union Brescia ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, ma è il momento di ripartire. Dopo la sconfitta per 3 a 0 di ieri sera contro l’Ascoli, il verdetto è chiaro: ci sarà un’altra stagione da giocare in serie C.

La delusione va però archiviata, bisogna pensare all’annata 2026/2027. È questo l’imperativo del presidente Giuseppe Pasini, che a caldo, dopo la sconfitta, ha rilanciato per il futuro: la prossima sarà la stagione in cui l’Union dovrà puntare subito a vincere il campionato, per conquistare la promozione in B senza passare dai playoff. Ma cosa occorre fare?Dateci la vostra opinione rispondendo alla domanda qui sotto.

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