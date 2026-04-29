Troppi infortuni, due tecnici, ma la stagione del Brescia è già storia

È una stagione che già profuma intrinsecamente di storia, a prescindere da come finirà. Eccola, la prima buona notizia: quella storia non è finita. È stata a tanto così dall’esserlo, un’estate fa. L’altra è che non si è chiusa nemmeno la prima annata del Brescia, che ha cambiato pelle e denominazione (oggi c’è un’Union in più, con la quale molti hanno ormai preso familiarità), ma non l’anima.