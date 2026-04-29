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Troppi infortuni, due tecnici, ma la stagione del Brescia è già storia

Il capitolo più importante è ancora da scrivere, ma a prescindere dall’epilogo questa annata resterà quella della rinascita. I momenti belli, l’esonero di Diana e l’arrivo di Corini, fino al «mal di derby»: riviviamo quanto accaduto sin qui, in attesa dei play off
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Brescia-Pro Vercelli, foto di squadra sotto la curva - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Brescia-Pro Vercelli, foto di squadra sotto la curva - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

È una stagione che già profuma intrinsecamente di storia, a prescindere da come finirà. Eccola, la prima buona notizia: quella storia non è finita. È stata a tanto così dall’esserlo, un’estate fa. L’altra è che non si è chiusa nemmeno la prima annata del Brescia, che ha cambiato pelle e denominazione (oggi c’è un’Union in più, con la quale molti hanno ormai preso familiarità), ma non l’anima.

Quella che deriva dal tifo, fedele (con pochissime eccezioni) al progetto che Pasini e la sindaca Castelletti, in un afoso tardo pomeriggio del 17 luglio, tennero a battesimo. Riviviamolo insieme, questo primo storico campionato. L’ultima pagina, candidamente bianca, è ancora tutta da scrivere.

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