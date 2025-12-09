Union Brescia, esonerato Diana: se i soci danno l’ok torna Corini

Col tecnico di Bagnolo c’è distanza economica: oggi la firma qualora il comitato esecutivo avvallasse la spesa

4 ' di lettura

Aimo Diana ed Eugenio Corini - © www.giornaledibrescia.it

Da Aimo Diana a Eugenio Corini: c’è sempre una prima svolta. L’Union Brescia l’ha imboccata ieri. O, anzi, ancora l’altroieri, a caldo. Però senza la forza di dirselo subito. L’epilogo era inevitabile. Aimo Diana non è più l’allenatore dei biancoblù. Formalmente da ieri sera, poco prima delle 19, quando il tecnico di Poncarale ha ricevuto la telefonata del direttore sportivo Andrea Ferretti che lo rimuoveva dall’incarico insieme al resto del suo staff (il vice Emanuele Filippini, il preparatore