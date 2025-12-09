Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Union Brescia, esonerato Diana: se i soci danno l’ok torna Corini

Erica Bariselli
Col tecnico di Bagnolo c’è distanza economica: oggi la firma qualora il comitato esecutivo avvallasse la spesa
Aimo Diana ed Eugenio Corini - © www.giornaledibrescia.it
Aimo Diana ed Eugenio Corini - © www.giornaledibrescia.it

Da Aimo Diana a Eugenio Corini: c’è sempre una prima svolta. L’Union Brescia l’ha imboccata ieri. O, anzi, ancora l’altroieri, a caldo. Però senza la forza di dirselo subito. L’epilogo era inevitabile. Aimo Diana non è più l’allenatore dei biancoblù. Formalmente da ieri sera, poco prima delle 19, quando il tecnico di Poncarale ha ricevuto la telefonata del direttore sportivo Andrea Ferretti che lo rimuoveva dall’incarico insieme al resto del suo staff (il vice Emanuele Filippini, il preparatore

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario