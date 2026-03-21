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Serie C, al Rigamonti il derby Brescia-Ospitaletto: la diretta

Luca Chiarini
Calcio d’inizio alle 14.30: l’Union punta a blindare il secondo posto dopo il pari di ieri del Trento, con una vittoria gli orange raggiungerebbero quota 40 punti
Davide Balestrero, capitano del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Davide Balestrero, capitano del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
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A caricare di significato questo derby è anzitutto il campo: vale tanto per il Brescia, che vincendo si metterebbe in tasca un altro pezzetto di secondo posto, ma pure per l’Ospitaletto, che con i tre punti aggancerebbe quota 40, certificando (o quasi) la salvezza. È uno snodo importante per entrambe, legate da rapporti profondi fuori dal rettangolo verde, inevitabilmente antagoniste per novanta minuti.

Il fischio d’inizio è in programma alle 14.30: in questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.

L’ultima novità per il Brescia è l’assenza di Spagnoli, vittima di un risentimento muscolare (da approfondire). Uno stop che restringe ulteriormente il campo delle scelte per Eugenio Corini: Valente e Maistrello hanno un’autonomia limitata e partono dalla panchina. Ad appoggiare in attacco Cazzadori sarà Balestrero, con De Maria pronto ad affiancarsi al capitano in transizione. Boci e Marras presidieranno gli esterni.

Nell’Ospitaletto Quaresmini conferma il 4-3-3: parte ancora fuori Bertoli, che dopo aver riposato col Trento ha accusato un leggero risentimento nella rifinitura di ieri. Il tridente offensivo sarà composto da Maucci, Gobbi e Messaggi.

Le pressioni sono naturalmente tutte sul Brescia, che ha un secondo posto da difendere: ieri il Trento ha pareggiato la Triestina e rischia di scivolare a meno sei, in attesa del Lecco che scenderà in campo domani. Per l’Ospitaletto i quaranta punti avrebbero un valore simbolico, non certificherebbero ancora aritmeticamente la salvezza, ma la sigillerebbero di fatto.

Ci si aspetta una contrapposizione tra una squadra più manovriera, l’Union, e un’altra abilissima in contropiede. Ci si aspetta soprattutto voglia, da parte di entrambe, di onorare un appuntamento importante per la provincia.

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