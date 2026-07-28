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Brescia, il punto sulla porta: anche Boer tra i candidati

Pizzignacco è una pista tramontata, Siano piace ma non è semplice, Micai resta un’opzione. Per il ventiquattrenne della Juve Stabia è stato effettuato un sondaggio
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Pietro Boer (da Instagram)
Pietro Boer (da Instagram)

Valutazioni in corso e diverse opzioni ancora sul tavolo. Tra queste, per l’Union Brescia, non c’è più Semuel Pizzignacco: dopo la brusca frenata di lunedì i contatti si sono azzerati. Il portiere dovrebbe rinnovare con il Monza e restare da secondo: per i biancazzurri l’operazione sarebbe stata troppo onerosa, e ci si sarebbe ritrovati in casa (dopo il rientro di Gori) un pericoloso dualismo tra top della categoria.

Il punto

Un'uscita di Micai in una vecchia sfida contro il Brescia - Foto New Reporter Rossini © www.giornaledibrescia.it
Un'uscita di Micai in una vecchia sfida contro il Brescia - Foto New Reporter Rossini © www.giornaledibrescia.it

Ferretti è comunque al lavoro per individuare un sostituto temporaneo del portiere operato alla mano, che possa poi affiancarlo per il resto della stagione. Una delle ipotesi è Alessandro Micai, attualmente senza contratto dopo i sei mesi (e la retrocessione) con la Reggiana. Il Brescia non lo molla, ma negli ultimi giorni non ha mosso nuovi passi con l’entourage.

Alessandro Siano - Foto Cesena Calcio
Alessandro Siano - Foto Cesena Calcio

Alessandro Siano, 2001 del Cesena, è un profilo che piace, ma la strada è tutto fuorché spianata. Soprattutto perché i romagnoli mettono sul piatto un rinnovo al quale il giocatore potrebbe dire sì. È stato effettuato un sondaggio anche per Pietro Boer, ventiquattrenne della Juve Stabia, dove ha fatto il vice di Confente.

I campani hanno richieste per entrambi e difficilmente faranno partire tutti e due. La situazione è comunque in evoluzione, e soprattutto l’interesse è confermato. Occhio sempre alle sorprese, perché i nomi in agenda non sono pochi.

In attesa

Il fronte caldo è questo, per le altre caselle bisognerà prima perfezionare qualche uscita. C’è attesa per gli accertamenti ai quali verrà presto sottoposto Crespi: il club è cautamente ottimista che possa subito accendersi una luce verde dopo i problemi cardiaci emersi nei giorni scorsi. Domani, intanto, l’Union conoscerà le sue avversarie in campionato: la Lega è pronta a svelare la composizione dei tre gironi.

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