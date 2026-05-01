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Brescia, sabato il test con l’Ospitaletto: Corini ne risparmia tre

L’Union lavora per tenere alto il livello fisico e mentale in vista dei play off, ma il tecnico ha ancora delle situazioni da gestire. L’altra amichevole sarà il 9, contro la Tritium dell’ex Serafini
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Eugenio Corini, tecnico del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini, tecnico del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

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