Brescia, sabato il test con l’Ospitaletto: Corini ne risparmia tre
L’Union lavora per tenere alto il livello fisico e mentale in vista dei play off, ma il tecnico ha ancora delle situazioni da gestire. L’altra amichevole sarà il 9, contro la Tritium dell’ex Serafini
Eugenio Corini, tecnico del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
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