Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Amichevole Brescia-Ospitaletto: come comprare i biglietti e i prezzi

L’appuntamento è per questo sabato allo stadio Rigamonti: calcio d’inizio alle 16.30. I tagliandi sono già in vendita
Uno scatto dell'ultima sfida tra Brescia e Ospitaletto - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto dell'ultima sfida tra Brescia e Ospitaletto - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaOspitaletto CalcioamichevolebigliettiBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...