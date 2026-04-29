Amichevole Brescia-Ospitaletto: come comprare i biglietti e i prezzi
L’appuntamento è per questo sabato allo stadio Rigamonti: calcio d’inizio alle 16.30. I tagliandi sono già in vendita
Uno scatto dell'ultima sfida tra Brescia e Ospitaletto - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
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