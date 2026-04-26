Play off serie C: gli ultimi verdetti e quando gioca il Brescia

Si è completato il mosaico dei tre gironi di serie C. Il verdetto più importante è la promozione dell’Arezzo, che vincendo con la Torres si è assicurato la vetta del girone B. L’Ascoli resta a secco col Campobasso e parteciperà ai play off da seconda, come il Brescia e il Catania nel raggruppamento C.

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Ai quarti

Questo piazzamento, lo ricordiamo, consente di saltare i primi tre turni degli spareggi e di entrare in gioco direttamente ai quarti (andata 17 maggio, ritorno il 20), da teste di serie (dunque con il ritorno in casa e il pass assicurato in caso di parità nei 180 minuti). L’Union non conosce ancora la sua avversaria: l’accoppiamento avverrà tramite sorteggio, all’esito delle fasi precedenti (qui è spiegato tutto nel dettaglio).

Le terze (Renate, Ravenna e Salernitana) debuttano nel turno precedente, con lo stesso premio attribuito alle teste di serie. I supplementari sono previsti solo per semifinali e finale, nei quali si azzera ogni vantaggio acquisito in classifica durante la stagione regolare.

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Play off del girone

Nel primo turno del girone (3 maggio, vi partecipano le squadre che si sono posizionate tra il quinto e il decimo posto) il Lumezzane sfida (in casa) l’Alcione con due risultati su tre al 90’. Trento-Giana e Cittadella-Arzignano le altre gare nel gruppo A. Nel secondo subentrano le quarte, che affrontano la peggiore classificata rimasta, mentre le altre due si fronteggiano sul campo della miglior classificata. Poi si passa ai nazionali con l’entrata in scena, come detto, delle terze. Partono in ventotto, ne rimane una soltanto: un meccanismo infernale.