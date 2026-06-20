Bauletti e valigie: Canella Moto aggiunge KAPPA all’assortimento

Dopo SHAD, Canella Moto fa un altro passo avanti nel mondo del mototurismo: nello showroom di Castel Mella arrivano i sistemi di trasporto Kappa, un marchio che porta una firma di casa. Kappa appartiene infatti al gruppo GIVI, l'azienda fondata a Brescia da Giuseppe Visenzi che nel tempo ha trasformato il bauletto da semplice accessorio in un alleato imprescindibile per i motociclisti di mezzo mondo. Una scelta dall’alto valore territoriale, quindi: un negozio bresciano che mette in vetrina un brand cresciuto a pochi chilometri di distanza.
L'ingresso di Kappa va ad affiancare la gamma SHAD, di cui lo store si era già dotato e che continua a rappresentare l'anima europea dell'offerta. Il marchio spagnolo, parte del gruppo NAD di Barcellona, è uno dei più diffusi nel Vecchio Continente per bauletti e valigie ed è stato più volte premiato per il design dei suoi prodotti. Con i due brand insieme, i clienti hanno ora davanti un ventaglio molto ampio: dal commuting di tutti i giorni fino ai viaggi di più giorni, senza dimenticare chi gira in città su scooter e maxi-scooter.
La lunga storia del marchio
La vicenda di Kappa parte da lontano. Il marchio nasce nel 1956 come «Cappa» e cambia volto nel 1991, quando viene rilevato proprio da Visenzi – pilota prima ancora che imprenditore – che gli dà il nome attuale e lo porta nell'orbita GIVI. Da allora i confini si sono allargati ben oltre l'Italia, con filiali in Francia e in Spagna, mentre il cuore progettuale è rimasto in terra bresciana. Sul piano dei prodotti, Kappa propone bauletti, valigie laterali rigide e borse morbide, ma anche caschi e parabrezza. A distinguerli sono i sistemi di aggancio Monokey® e Monolock®: il primo, brevettato da GIVI, permette di aprire e sganciare la valigia con un'unica chiave e tiene bene anche sui fondi sconnessi. Per chi cerca il top di gamma c'è la linea in alluminio, mentre la tenuta dei carichi viene verificata nel laboratorio K·Lab, dove i bauletti passano sotto crash test prima di arrivare sul mercato.
Due brand, tante combinazioni
Per chi viaggia, la differenza tra una vacanza serena e una piena di imprevisti passa spesso dal bagaglio. Abbigliamento tecnico, attrezzi, dispositivi elettronici: con itinerari sempre più lunghi cresce la quantità di roba da portare con sé, e scegliere il sistema di carico giusto diventa fondamentale. Da qui la scelta di Canella Moto di dedicare uno spazio specifico, dove toccare con mano volumi e materiali e capire cosa monta davvero sul proprio mezzo. Con SHAD e Kappa fianco a fianco, lo showroom copre oggi fasce di prezzo e di utilizzo molto diverse, dalle soluzioni più accessibili a quelle più tecniche. In entrambi i casi si parla di un'alternativa ai kit originali delle case motociclistiche, spesso più cari, senza rinunciare a robustezza e praticità d'uso.
Il personale dello showroom segue poi il cliente nella scelta dei telaietti e nell'abbinamento dei volumi, fino ad ottenere un set-up equilibrato e sicuro. E c'è un aspetto su cui Canella Moto fa la differenza rispetto a gran parte della concorrenza: una volta definita la configurazione e arrivato il prodotto, si fissa un appuntamento e il montaggio è compreso nel prezzo. Niente passaggi in officine esterne a pagamento, come capita spesso con i rivenditori che si limitano a vendere e poi si appoggiano a strutture di terzi.
Con l'arrivo di Kappa accanto a SHAD, Canella Moto conferma così la propria vocazione: non soltanto un punto vendita, ma un riferimento per chi la moto la vive ogni giorno con passione.
Per maggiori informazioni consulta il sito di Canella Moto o scrivi a info@canellamoto.it