Union Brescia, gli abbonamenti non saranno validi per i play off
A comunicarlo è la società: l’organizzazione delle gare è infatti «di esclusiva competenza della Lega Serie C»
La Curva nord del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
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