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Brescia verso Salerno: sull’aereo con la squadra c’è anche Marras

L’ex Reggiana è alle prese con un forte affaticamento: al momento è più probabile che parta dalla panchina, ma Corini lo porta con sé
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

La partenza del Brescia da Montichiari
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La partenza del Brescia da Montichiari

Buon segnale: l’Union Brescia è da poco partita per la Campania con un volo charter decollato dall’aeroporto di Montichiari. Sull’aereo che trasporta i biancazzurri c’è anche Manuel Marras, che appena tre giorni fa, nel ritorno con il Casarano, si era fermato per un problema muscolare.

Rispetto alla preoccupazione iniziale l’entità dell’infortunio è stata ridimensionata: l’ex Reggiana è alle prese con un forte affaticamento. La vicinanza temporale dello stop di mercoledì potrebbe comunque indurre alla prudenza Corini: al momento è più probabile che Marras parta dalla panchina, ma la decisione definitiva verrà presa soltanto domani.

Play off serie C, gli scatti di Union Brescia-Casarano
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Play off serie C, gli scatti di Union Brescia-Casarano

L’appuntamento

Salernitana-Brescia è in programma domani allo stadio Arechi: calcio d’inizio alle 21. Il match è valido per l’andata delle semifinali play off di serie C: la sfida di ritorno si disputerà al Rigamonti mercoledì 27 (qui tutte le informazioni sui biglietti). In volo insieme alla squadra ci sono anche il presidente Giuseppe Pasini e il consigliere Daniele Scuola.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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