Brescia verso Salerno: sull’aereo con la squadra c’è anche Marras

Buon segnale: l’ Union Brescia è da poco partita per la Campania con un volo charter decollato dall’aeroporto di Montichiari. Sull’aereo che trasporta i biancazzurri c’è anche Manuel Marras , che appena tre giorni fa, nel ritorno con il Casarano , si era fermato per un problema muscolare.

Rispetto alla preoccupazione iniziale l’entità dell’infortunio è stata ridimensionata: l’ex Reggiana è alle prese con un forte affaticamento . La vicinanza temporale dello stop di mercoledì potrebbe comunque indurre alla prudenza Corini: al momento è più probabile che Marras parta dalla panchina, ma la decisione definitiva verrà presa soltanto domani.

Fotogallery 35 foto Play off serie C, gli scatti di Union Brescia-Casarano

L’appuntamento

Salernitana-Brescia è in programma domani allo stadio Arechi: calcio d’inizio alle 21. Il match è valido per l’andata delle semifinali play off di serie C: la sfida di ritorno si disputerà al Rigamonti mercoledì 27 (qui tutte le informazioni sui biglietti). In volo insieme alla squadra ci sono anche il presidente Giuseppe Pasini e il consigliere Daniele Scuola.