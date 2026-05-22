Brescia-Salernitana, da oggi la prevendita: c’è una novità

La prevendita inizierà oggi alle 14 : il diritto di prelazione è riservato agli abbonati, e potrà essere esercitato online (sul sito di Vivaticket ), nei punti vendita Vivaticket autorizzati in provincia o nella biglietteria del Rigamonti, aperta oggi dalle 14 alle 19 e domani dalle 11 alle 19.

La novità

La prelazione sarà attiva fino alla mezzanotte di domani, sabato 23 maggio. L’apertura della vendita libera sarà invece comunicata nelle prossime ore, una volta che il club avrà ricevuto il via libera definitivo dal Gos.

C’è una novità importante, rispetto alla gara con il Casarano: gli abbonati in tribuna non saranno obbligati a esercitare la prelazione in un altro settore. Potranno farlo nel loro (senza possibilità, in questa fase, di effettuare un cambio posto).

I prezzi

I singoli tagliandi per Union Brescia-Salernitana saranno disponibili in otto diversi settori:

⁠ Curva Nord 10€ - Ridotto 7€

10€ - Ridotto 7€ Gradinata alta 14€ - Ridotto 9€

14€ - Ridotto 9€ Gradinata bassa 16€ - Ridotto 10€

16€ - Ridotto 10€ Tribuna laterale D 25€ - Ridotto 13€

25€ - Ridotto 13€ Tribuna laterale C 35€ - Ridotto 17€

35€ - Ridotto 17€ Tribuna laterale AB 40€ - Ridotto 20€

40€ - Ridotto 20€ Tribuna centrale 50€ - Ridotto 25€

50€ - Ridotto 25€ Settore ospiti 10€ - Ridotto 7€

L’ingresso ridotto è previsto per donne, over 65, under 20 e under 14. Questi ultimi potranno acquistare il biglietto esclusivamente nella biglietteria dello stadio Rigamonti, accompagnati da un adulto. Ingresso omaggio, invece, per gli invalidi al 100% e il loro accompagnatore. Ulteriori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.