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Brescia, in porta è l’ora delle scelte: sondati Micai e Pizzignacco

Concreta l’ipotesi di un innesto dopo lo stop di Gori: in corsa anche Andrenacci, ma occhio alle sorprese. Il club dovrebbe sciogliere le riserve a inizio settimana
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Semuel Pizzignacco, oggi in forza al Monza - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Semuel Pizzignacco, oggi in forza al Monza - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

La scelta richiede pazienza e valutazioni profonde. Anche perché la questione è intricata: se, e soprattutto come, far fronte all’assenza di Stefano Gori, l’altra grana dell’estate biancazzurra. Il portierone del Brescia si è infortunato nel primo giorno di ritiro: frattura della falange del quinto dito della mano destra. Giovedì si è operato: intervento perfettamente riuscito, ma per rivederlo in campo occorreranno dai due ai tre mesi.

Le riflessioni

Dentro questa oscillazione fluttuano pure i pensieri dell’Union. La fase di studio è agli sgoccioli: i confronti tra la dirigenza, Corini e Pasini non dovrebbero protrarsi oltre il weekend. L’intenzione è darsi un orientamento e procedere all’inizio della prossima settimana, forse già domani. La prospettiva di un nuovo innesto in porta è diventata sempre più concreta con il passare dei giorni, e resta in piedi anche dopo l’inconveniente di Crespi. Liverani ha trentasette anni, è un grande uomo spogliatoio, ma ci sono inevitabili perplessità sulla sua affidabilità da primo ad interim. Le alternative sono due giovanissimi: il ventenne Lovato è appena rientrato dal prestito alla Pro Sesto in serie D, Kolgecaj ha due anni in meno e a Piacenza, sempre in D, ha giocato appena nove partite.

Liverani in allenamento a Piamborno - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Liverani in allenamento a Piamborno - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

L’ex «gardesano»

Nella migliore delle ipotesi Gori salterà un mese di campionato. Forse qualcosa di più. Ecco perché ci si interroga su come tamponare adeguatamente questa perdita. Il direttore sportivo Ferretti ha sondato diversi profili in questi giorni. Uno di questi è Semuel Pizzignacco, talento che la vecchia Feralpisalò ha visto sbocciare e ha poi venduto al Monza.

Oggi in Brianza è chiuso: l’ultima stagione in B l’ha trascorsa in panchina, e dopo la promozione in A l’impressione è che non possa che andare peggio. Un colloquio informale con l’entourage c’è stato. Pizzignacco ha espresso il suo gradimento, ed è un’apertura importante. Le condizioni di partenza però non sono affatto semplici: il classe 2001 ha un solo anno di contratto con il Monza, ma guadagna cifre molto importanti, che andrebbero eventualmente limate.

Altri nomi

Micai esulta in una vecchia sfida con la Feralpisalò - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Micai esulta in una vecchia sfida con la Feralpisalò - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

E poi in dirigenza ci si pone un’altra questione: quando rientrerà Gori, ritrovarsi in casa un dualismo tra portieri di massimo livello per la categoria (tale è considerato Pizzignacco) sarebbe più vantaggioso o deleterio? È un ragionamento che si applica in parte pure per Alessandro Micai, attualmente svincolato dopo gli ultimi sei mesi da titolare alla Reggiana (retrocessa in C). Anche in questo caso Ferretti si è mosso con l’agente, al momento senza spingersi oltre. Sono profili che insidierebbero Gori anche dopo il recupero.

Andrenacci ha già vestito la maglia del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Andrenacci ha già vestito la maglia del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Per questo il club valuta di percorrere un’altra strada, che porti a un portiere affidabile, ma che accetti di buon grado di fare il secondo per buona parte della stagione: chissà che non sia Andrenacci, che gode della stima di allenatore e dirigenza, ex Brescia e oggi svincolato dopo l’ultimo campionato a Mantova. La sensazione, ad ogni modo, è che la rosa di nomi sia più ampia. E dunque occhio alle sorprese.

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Union BresciaSemuel PizzignaccoAlessandro MicaiLorenzo AndrenacciportiereStefano GoriBrescia

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