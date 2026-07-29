Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Brescia, risentimento muscolare per Mercati: si attendono gli esami

Il centrocampista ha lasciato il campo d’allenamento in stampelle e con una vistosa fasciatura, il tutto per evitare sollecitazioni al soleo. Un’altra grana dopo Gori, Casasola e Crespi
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Mercati in stampelle dopo l'infortunio - © www.giornaledibrescia.it
Mercati in stampelle dopo l'infortunio - © www.giornaledibrescia.it

Sarà necessario sottoporre ad esami strumentali Alessandro Mercati. Il centrocampista dell’Union Brescia si è fermato per un risentimento muscolare e ha lasciato il campo d’allenamento di Piamborno in stampelle e con una vistosa fasciatura. Il tutto per evitare sollecitazioni al soleo, il muscolo sofferente.

Quanti guai

In questo inizio stagione i biancazzurri scontano già l’infortunio serio a Gori, lo stop per una contusione al ginocchio di Casasola nonché lo stop per problematiche cardiache di Crespi per il quale a breve sono attese notizie (permane il cauto ottimismo).

Proseguono intanto il lavoro differenziato a Balestrero e Di Molfetta mentre viene gestito anche Guglielmotti per un problema ai flessori. È tornato in gruppo invece Spagnoli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaAlessandro MercatiinfortunioBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...