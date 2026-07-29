Brescia, risentimento muscolare per Mercati: si attendono gli esami

Il centrocampista ha lasciato il campo d’allenamento in stampelle e con una vistosa fasciatura, il tutto per evitare sollecitazioni al soleo. Un’altra grana dopo Gori, Casasola e Crespi

Erica Bariselli Giornalista 29 luglio 2026 1 ' di lettura

Mercati in stampelle dopo l'infortunio - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Union BresciaAlessandro MercatiinfortunioBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...