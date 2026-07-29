Brescia, risentimento muscolare per Mercati: si attendono gli esami

Sarà necessario sottoporre ad esami strumentali Alessandro Mercati. Il centrocampista dell’Union Brescia si è fermato per un risentimento muscolare e ha lasciato il campo d’allenamento di Piamborno in stampelle e con una vistosa fasciatura. Il tutto per evitare sollecitazioni al soleo, il muscolo sofferente.
In questo inizio stagione i biancazzurri scontano già l’infortunio serio a Gori, lo stop per una contusione al ginocchio di Casasola nonché lo stop per problematiche cardiache di Crespi per il quale a breve sono attese notizie (permane il cauto ottimismo).
Proseguono intanto il lavoro differenziato a Balestrero e Di Molfetta mentre viene gestito anche Guglielmotti per un problema ai flessori. È tornato in gruppo invece Spagnoli.