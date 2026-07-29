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Serie C, ufficiale il girone delle bresciane: Union grande favorita

Reggiana e Spezia finiscono nel gruppo B. Per il Brescia, sulla carta, le principali antagoniste saranno Cittadella, Lecco e Trento. Abbuffata di derby, più dello scorso anno
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Dall'alto Corini (Brescia), Gaburro (Desenzano), Sammarco (Lumezzane), Quaresmini (Ospitaletto) - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Dall'alto Corini (Brescia), Gaburro (Desenzano), Sammarco (Lumezzane), Quaresmini (Ospitaletto) - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Nessuna sorpresa, nessuna capriola normativa: il girone delle bresciane, ufficializzato questa mattina, sarà esattamente come doveva essere, con le venti squadre geograficamente più a nord iscritte al prossimo campionato di serie C. Il criterio oggettivo stabilito dalla Lega è quello della latitudine, che fa riferimento alla coordinata geografica dello stadio in cui le squadre giocano, e non a quella in cui hanno sede. Ecco perché il Brescia avrà nel proprio raggruppamento il Carpi e non il Vado, che già da tempo aveva perfezionato l’accordo per disputare le proprie gare interne a Sestri Levante.

Criteri oggettivi

Le pressioni (più o meno consistenti) perché almeno una tra Reggiana e Spezia (inserite nel B) venisse fatta traslocare nel girone dell’Union si sono scontrate contro il muro di gomma della Lega guidata da Marani, che ha scelto l’assoluta oggettività proprio per rendersi inattaccabile. Una linea di assoluta fermezza che, sulla carta, mette un po’ in discesa la strada della società di Giuseppe Pasini.

I valori

Perché (almeno in astratto) l’unica superpotenza del gruppo A è proprio il Brescia, che in questo mercato si è ulteriormente rafforzato (al netto degli inconvenienti di Gori e Crespi). Le principali antagoniste dovrebbero essere Cittadella e Lecco. L’outsider può essere il Trento di Tabbiani, che ha un progetto ambizioso e cresce di stagione in stagione.

Quanta Brescia

Quattro squadre su venti sono bresciane: Union, Desenzano, Lumezzane e Ospitaletto. Una concentrazione che non si era mai vista: avremo un’abbuffata di derby, che l’ultimo anno erano stati un tabù per i biancazzurri.

Il meccanismo prevede anche che le Under 23 ruotino: l’avversaria a questo giro sarà la Juventus Next Gen. Niente incrocio con l’Atalanta, che va nel B. All’Inter tocca la scomodità logistica del C, che come da tradizione è il più competitivo.

Domani verranno sorteggiati i calendari, già venerdì si conosceranno date e orari delle prime giornate. Si comincia il weekend del 21 agosto, ma per il Brescia il primo appuntamento ufficiale è in calendario il 9, nella Coppa Italia dei grandi, ad Arezzo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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