Serie C, ufficiale il girone delle bresciane: Union grande favorita

Reggiana e Spezia finiscono nel gruppo B. Per il Brescia, sulla carta, le principali antagoniste saranno Cittadella, Lecco e Trento. Abbuffata di derby, più dello scorso anno

Luca Chiarini Giornalista 29 luglio 2026 2 ' di lettura