Brescia, la morale è sempre quella: se dai l’indirizzo poi fai festa

Cinque nei primi quindici: nessuno come l’Union Brescia. Cinque: sono i gol messi a segno da Balestrero e compagni nel primo quarto d’ora di gioco. E sono tutti gol pesanti perché hanno poi portato alla vittoria finale. A conferma che chi ben comincia è a metà dell’opera, a conferma che se la indirizzi – la partita – poi con tutta probabilità ti ritrovi a poter far festa.
Il filo
Cinque gol distribuiti in quattro gare per dodici punti su dodici che gli uomini di Corini hanno portato a casa.
A partire dalla prima giornata: al Rigamonti, il Brescia batte 3-1 il Carpi con Marras che aveva aperto le marcature dopo soli 6’.
I biancazzurri timbrano poi il cartellino del gol proprio al 15’ nel match con il Desenzano: il tap-in vincente di De Maria è di quelli pesanti nell’economia del risultato finale perché quello resterà poi il gol-vittoria.
Addirittura due sono le reti precoci messe a segno nella trasferta di Seregno contro l’Alcione: prima è un autogol dei milanesi al 3’ ad aprire lo score, poi è un gol da attaccante d’area di Crespi a raddoppiare al 10’ di una gara senza storia che finirà 4-0.
Il quinto gol-veloce che coincide poi con la quarta vittoria su quattro è recentissimo e splendido: il doppio sombrero di Crespi con la Pro Vercelli certifica che il 10’ è il minuto d’oro di Valerio, gran prologo al 2-0 finale in questo caso targato da Jacopo Pellegrini.
Solo l’antagonista numero uno del momento, cioè la capolista Cittadella, tallona la banda Corini con 4 gol messi a segno nel primo quarto d’ora delle partite. Insomma, numeri che dicono di un Brescia ha finalmente trovato l’atteggiamento iniziale giusto.
Il cambio di atteggiamento
Dopo un su è giù nelle prime giornate che ha fatto storcere il naso – buono nelle prime due casalinghe, cioè Carpi e Desenzano che fanno parte della presente statistica, pessimo nelle prime due esterne, cioè Pergolettese e Trento dove la squadra ha subìto in modo passivo l’iniziativa delle avversarie nei primi 45’ – la squadra ha sempre approcciato ai match con personalità ed autorità.
Anche nell’ultima trasferta di Lecco, nonostante risulti l’unica gara in cui Zacchi ha dovuto raccogliere un pallone in fondo al sacco nei primi 15’ (Capello in contropiede al 13’ per il momentaneo 1-0 dei lariani), i biancazzurri, pur non trovando il gol del vantaggio per errori individuali, avevano praticamente costretto gli uomini di Valente sulla difensiva dal primo secondo di gioco.
Curiosità
Tra questi dati dei gol iniziali, ce ne sono anche un paio curiosi e riguardano Lumezzane e Carpi. I rossoblu valgobbini hanno trovato solo sabato la prima rete nei primi 15’ (Ebone al 10’ nel 3-2 all’Albinoleffe) dopo averne subìti ben cinque nelle prime otto giornate; gli emiliani ne hanno incassati invece quattro senza segnarne alcuno, ma nella restante mezz'ora del primo tempo ne hanno messi a segno ben otto degli undici complessivi realizzati fin qui.
E d’altronde, come già abbiamo avuto modo di sottolineare, indirizzare le partite vuol spesso dire portarla in porto e consente alla squadra, oltre ad incutere timore reverenziale (con già il nome che aveva fatto la sua parte…) all’avversaria di turno, di seguire un piano partita senza l’ansia del passare dei minuti e con l’alta probabilità di trovare più spazi per chiuderla, quelli che spesso chi incontra il Brescia tende a serrare esasperando la fase difensiva. Perché si sa, chi ben comincia...