Brescia, chi viene e chi va? Tra punti fermi e di domanda

Anche solo per guardare il menù, occorre attendere l’oste. In questo caso infatti i conti vanno fatti prima di ordinare. Tradotto: per capire come tradurre in pratica le idee per mettere a terra il progetto serie B lanciato dal presidente Pasini, in casa Union Brescia occorrerà conoscere il budget, i parametri economici nei quali muoversi per il mercato. Il riferimento della passata stagione, solo per il monte ingaggi, è quello di 5.6 milioni di euro lordi.
Nel club, questi sono giorni caldi anche perché si stanno tirando – letteralmente – le somme e strada facendo i costi gestionali totali sono decisamente aumentati rispetto alle previsioni iniziali. Insomma, si dovrà mettere mano al portafogli, capire chi è disposto a rinnovare il proprio impegno, chi addirittura a rilanciarlo, chi a fare un passo indietro. Ma occorrerà sciogliere ogni dubbio e riserva a breve perché la nuova stagione già incombe: si ripartirà il 13-14 luglio.
Continuità
Questa la premessa fermo restando poi che resta sempre sullo sfondo l’opzione di inserire in organico un nuovo direttore generale (o figura similare che sia): se tale possibilità sarà confermata e se la scelta ricadrà su un nome con competenze tecniche è chiaro che anche qui occorrerà accelerare se il diesse Ferretti e il tecnico Corini avranno un ulteriore riferimento da coinvolgere nelle scelte. Tutto ciò detto, l’analisi preventiva della rosa unitamente all’aver sfiorato l’impresa serie B porta a concludere che non ci sarà una rivoluzione, ma continuità.
Intanto perché c’è la certezza di aver seminato bene e non si vuole, non lo vuole lo stesso allenatore, mandare alle ortiche mesi che sono stati di lavoro durissimo e che hanno fatto emergere anche la scorza dura e i valori morali del gruppo. Che non si vuole snaturare anche se alcune scelte dolorose andranno fatte. Per provare a vincere, bisogna alzare il livello. E occorre anche cercare di abbassare l’età media della rosa: oltre a una qualità diversa, servono anche più gamba e freschezza.
Il punto
Il grosso della rosa – 17 elementi – ha un altro anno di contratto, 8 giocatori sono forti di un biennale, a scadenza (e già certi dell’addio) sono Maistrello e Cantamessa. Poi ci sono i giocatori in prestito con diritto di riscatto: Valerio Crespi, Denis Cazzadori, Lorenzo Moretti e Alessandro Mallamo.
Tra questi, l’unico che sarà certamente riscattato è Crespi: all’Avellino verranno versati – il termine per esercitare le opzioni è martedì 16 – circa 450.000 euro pattuiti e per l’attaccante è già pronto il nuovo contratto. Si vuole farne il punto fermo: occorrerà difenderlo dalle richieste dai piani superiori, in particolare dalla serie B.
In attacco
Fino a un paio di mesi fa era certo anche il riscatto di Cazzadori, per circa 400.000 euro, dal Verona: non è più così. Denis è stato determinante in una fase precisa della stagione, poi l’arrivo di Marras e il cambio modulo lo hanno penalizzato. In un Brescia a vincere senza se e senza ma, vanno fatte tante valutazioni e sul piatto viene messo tutto. L’idea è anche quella di avere un tesoretto da mettere – nel reparto in cui occorre intervenire più che negli altri – va su una punta di altro spessore e caratteristiche. A proposito di punte: dal prestito al Trento rientrerà il 2005 Jacopo Pellegrini protagonista di una stagione da 39 presenze e 9 gol. A Corini piace, intende valutarlo.
Più no che sì la permanenza di Moretti (200.000 euro) e in bilico c’è anche Mallamo (120.000 euro). Punti fermi: Gori, Mercati e Marras tutti sotto contratto biennale. Ed è scattata anche l’opzione di rinnovo per capitan Balestrero, che resterà ma considerandolo nel pacchetto difensori dove verrà valutato Pilati che torna dall’Entella. Sugli esterni possibile partente Cisco, valutazioni su De Maria. Dietro Rizzo è considerato un riferimento. Poi, sono molte le valutazioni che andranno fatte, ma di certo anche i contratti in essere non renderanno semplice effettuare tutte le scelte che si vorrebbero fare.