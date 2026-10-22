Corini: «Io pacato? Allenare è difficile. Col Cittadella gioca Gori»

L’allenatore del Brescia in conferenza: «Non so se vinceremo, ma sono certo che faremo una grande partita. Da tecnico devi mangiare la tua m… e far sbocciare solo fiori». Rebus formazione: «In mattinata abbiamo avuto altri problemi»

Luca Chiarini Giornalista 22 ottobre 2026 3 ' di lettura

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