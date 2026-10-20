Brescia, c’è lesione per Crespi: stop di circa un mese

È più serio di quanto era inizialmente apparso l’infortunio di Valerio Crespi, ieri in tribuna a Gorgonzola per quella che il club aveva inquadrato come una leggera contusione al ginocchio sinistro.
Gli esami ai quali si è sottoposto l’ex Avellino nelle ore successive hanno fatto emergere altro, nello specifico «una lesione parziale del tendine del bicipite femorale». Lo stop non sarà breve: l’attaccante resterà fermo per circa un mese, e salterà inevitabilmente lo scontro diretto con il Cittadella, in programma questo sabato al Rigamonti.