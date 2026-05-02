Brescia, Corini: «Ai play off per un sogno, arriviamoci col cuore»
Il commento post-amichevole del tecnico dell’Union, che ha ringraziato l’Ospitaletto e che ha riservato un pensiero anche ad Alex Zanardi, recentemente scomparso
Eugenio Corini durante l'amichevole tra Union Brescia e Ospitaletto - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
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