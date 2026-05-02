È morto Alex Zanardi, l'ironman delle mille sfide
L’ex pilota bolognese, 59 anni, è morto ieri sera, nello stesso giorno che 32 anni fa si è portato via un altro gigante delle corse come Ayrton Senna
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Addio ad Alex Zanardi
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