Brescia, nel test con l’Ospitaletto vittoria 4-3 in rimonta
Eugenio Corini privilegia le seconde linee e l’Ospi passa per la prima volta dopo soli 37 secondi: com’è andata l’amichevole
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Union Brescia-Ospitaletto, gli scatti dell'amichevole
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