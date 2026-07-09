Corini: «Sarà dura ma l’obiettivo del Brescia è la serie B»

Lo sanno i tifosi, lo sa ancor meglio Eugenio Corini. L’Union Brescia che si appresta a iniziare la nuova stagione ha davanti a sé una strada ancora tutta da tracciare nelle sue tappe intermedie, ma il finale è quello che tutti hanno in mente: la promozione in serie B.
Lo stesso allenatore dei biancazzurri non si nasconde e, prima di incontrare i tifosi «più fedeli» che al Rigamonti hanno rinnovato l’abbonamento in prelazione (venerdì 10 ultimo giorno dalle 16 alle 22), mette le carte in tavola: «Sappiamo bene qual è il nostro obiettivo ma siamo consapevoli che sarà difficile raggiungerlo. Serviranno grande forza, visione e coesione per riportare Brescia in serie B».
Ricordi
E si riparte dalla finale play off persa contro l’Ascoli, un ricordo ancora tinto di «rammarico, anche per come è andata la prima sfida (l’interruzione per pioggia, ndr), e di dispiacere per un obiettivo che era a un metro di distanza dall’essere raggiunto. Ma adesso dobbiamo resettare» sottolinea. «Nei play off abbiamo infatti percepito anche il grande entusiasmo dei tifosi, nonostante la sofferenza per l’esito: ciò ci ha lasciato una motivazione ancora più forte per completare ciò che abbiamo iniziato».
Quando si dice che non tutto il male viene per nuocere. Anche perché secondo Corini «ripartiamo da una base solida: la squadra ha trovato una propria identità, ha acceso la passione dei tifosi e si è meritata il sostegno e il rispetto della città». In questo senso il tecnico bresciano accoglie con soddisfazione e «felicità» anche il rinnovo del contratto di Balestrero: «Un capitano vero, che sa incarnare i valori di questa squadra, un ragazzo serio che ho avuto modo di affrontare da giocatore quando ero in serie D».
Parole al miele poi le rivolge ancora una volta ai tifosi, «con la campagna abbonamenti che sta andando bene. Brescia vive il calcio con grande passione e trepidazione – aggiunge –. Tutti ricordiamo ciò che è accaduto un anno fa (il fallimento del Brescia targato Cellino, ndr): da allora abbiamo compiuto un percorso importante, arrivando a un passo dalla promozione».
Entusiasmo
E la città, sull’onda lunga dei play off, ha già cominciato a rispondere presente. Sotto il sole all’esterno del Rigamonti in tanti, dopo aver rinnovato la propria tessera, hanno aspettato oggi fuori dalla sala stampa per poter incontrare Corini al meet&greet e scambiare con lui qualche parola, fare una foto o farsi firmare la maglia. C’è chi gli augura un sincero in bocca al lupo, chi invece fa i complimenti, chi ancora lo abbraccia dopo avergli detto di averlo sempre difeso, «anche quando in tanti erano contro di te».
Tra «abbonati dal 1974», ragazzi e ragazze giovani e persino una buona dose di commozione – «mi trema la mano, era da tanto tempo che non mi emozionavo così a veder giocare il Brescia» confida uno storico tifoso – il tecnico dei biancazzurri sfoggia un sorriso elegante e sincero, come sincere sono le sue risposte alla più fatidica delle domande: «Andiamo o noi in serie B?» gli chiedono in tanti. E lui ancora una volta non si gira dall’altra parte, confermando la volontà di salire di categoria.
E infine c’è chi, dopo essersi fatto fare un autografo per la figlia di cinque anni, chiude con una speranza. E tutto parte dalla V che ha stampata sulla maglia, «augurandosi che essere venuto da te con questa maglia porti fortuna». Per rivedere le rondinelle sul petto, così come per ritrovarle in serie B.