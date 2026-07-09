Brescia: ufficiale il rinnovo di Balestrero, Cantamessa all’Ospitaletto

Novità importante in casa Union Brescia: il capitano Davide Balestrero ha firmato il rinnovo fino al 2028.
«Sono molto contento di continuare la mia storia con questa gloriosa maglia – le sue parole –. Indossarla e vestirne la fascia, come ho già detto più volte, rappresenta un onere e un orgoglio incredibile. Sento una grande responsabilità verso la città e i nostri tifosi che tanto ci hanno accompagnato la scorsa stagione. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova annata e rivedere il Rigamonti gremito come nelle ultime gare».
Rinnova fino al 2027 anche Luca Liverani, mentre Simone Cantamessa lascia a titolo definitivo i biancazzurri, trasferendosi all’Ospitaletto.