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Brescia: ufficiale il rinnovo di Balestrero, Cantamessa all’Ospitaletto

Il capitano ha firmato fino al 2028. Contratto fino al 2027 per Liverani mentre il centrocampista passa agli orange a titolo definitivo
Il capitano dell'Union Brescia Davide Balestrero - © www.giornaledibrescia.it
Il capitano dell'Union Brescia Davide Balestrero - © www.giornaledibrescia.it

Novità importante in casa Union Brescia: il capitano Davide Balestrero ha firmato il rinnovo fino al 2028.

«Sono molto contento di continuare la mia storia con questa gloriosa maglia – le sue parole –. Indossarla e vestirne la fascia, come ho già detto più volte, rappresenta un onere e un orgoglio incredibile. Sento una grande responsabilità verso la città e i nostri tifosi che tanto ci hanno accompagnato la scorsa stagione. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova annata e rivedere il Rigamonti gremito come nelle ultime gare».

Rinnova fino al 2027 anche Luca Liverani, mentre Simone Cantamessa lascia a titolo definitivo i biancazzurri, trasferendosi all’Ospitaletto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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