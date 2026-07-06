Abbonamenti Union Brescia: via alla prelazione, tanti tifosi allo stadio
Primo giorno per rinnovare la tessera per coloro che l’hanno sottoscritta lo scorso anno e già ottima la risposta del «popolo biancazzurro». Si va avanti fino a venerdì, giovedì l’incontro con Eugenio Corini
Appuntamento allo stadio Rigamonti alle 16. Niente merenda, solo la voglia di confermare la loro «fedeltà» al progetto Union Brescia. Tanti, tantissimi sono i tifosi biancazzurri che, nel primo giorno di prelazione per confermare la tessera anche per la stagione 2026/2027, si stanno presentando a Mompiano. Uffici aperti fino alle 22 e così sarà anche domani, martedì.
Mercoledì stadio aperto dalle 10 alle 18, giovedì si torna dalle 16 alle 22 e così venerdì, ultimo giorno riservato agli abbonati dello scorso anno prima che inizi la vendita libera (data ancora da stabilire).
Attenzione a giovedì, giornata speciale per tutti i tifosi che arriveranno al Rigamonti, visto che la società ha organizzato uno speciale meet&greet con il tecnico Eugenio Corini dalle 18 alle 19.30. Sarà l’occasione per qualche foto, autografi e due chiacchiere insieme all’allenatore che è chiamato a centrare la promozione in serie B.
Il fatto comunque che già oggi, nel primo giorno di prelazione, in molti siano arrivati al Rigamonti per confermare la loro tessera, va nella direzione delle parole del presidente Giuseppe Pasini, pronunciate alla presentazione di Mauro Pederzoli come direttore dell’area tecnica: possono esserci ancora malumori, «azioni di disturbo», ma buona parte della tifoseria ha sposato il nuovo progetto e ha deciso di riporvi fiducia. Insomma, non male come inizio.