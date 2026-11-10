L’Union Brescia va all’attacco e il volto migliore esce nella ripresa

C’è una filosofia calcistica che unisce Brescia e AlbinoLeffe, le due avversarie di sabato. Ed è quella opposta al «primo, non prenderle», perché per entrambe vale il detto «la miglior difesa è l’attacco».
Differenze
Certo, la fase difensiva di Balestrero e compagni è di gran lunga migliore di quella dei bergamaschi (11 reti subite contro le 19 degli orobici) e pone gli uomini di Corini sul quarto posto delle porte meno perforate contro la poca lusinghiera quattordicesima piazza dell’undici di Zaffaroni. Ma l’attacco è, al momento, il fiore all’occhiello di tutte e due. I ventisei gol insaccati dal Brescia, secondo a soli tre punti dalla capolista Cittadella, valgono il primo posto per distacco come reti all’attivo, mentre i venti dell’AlbinoLeffe sono cifra ragguardevole per una squadra al nono posto in classifica. È il trend degli ultimi 50 giorni che spicca: il Brescia è andato a segno per ben 21 volte, i seriani per 17.
Soprattutto quello del Brescia che fa effetto se si pensa che la squadra è tuttora orfana di colui che era (galloni che, nel frattempo, sono finiti sulle spalle di Rizzo Pinna, con 6 gol capocannoniere di squadra e dell’intero girone A) il bomber principe, Valerio Crespi. Gol quindi che i biancazzurri hanno provveduto a realizzare in modi diversi e con altri protagonisti. Anzi, con diversi protagonisti dato che con Mallamo contro l’Arzignano il numero di marcatori di squadra è salito a quota 13 firme.
Qualità
E anche sulla distribuzione di queste reti, c’è un primato che gli uomini di Corini detengono, ovvero essere la squadra che ha segnato più gol nei secondi tempi: nelle 15 reti messe a referto figurano anche le 3 insaccate nel recupero, anche in questo caso un primato nel primato. Anche per l’AlbinoLeffe c’è un equilibrio sostanziale dato che alle 11 segnate nei primi 45’ (come il Brescia, ma ben due nel recupero della prima frazione, i più prolifici in questo slot con Alcione e Treviso) rispondono le 9 nella ripresa, seppur nessuna dopo il 90’. Gioia in extremis che chi sopravanza e insegue il Brescia, Cittadella e Trento, hanno provato una volta sola.
Bilancio
E le tre degli uomini di Corini non sono state arrotondamenti di risultati già acquisiti, bensì hanno sempre portato punti: il destro di Sina al 94’ a Crema contro la Pergolettese così come il recente rigore di Rizzo Pinna al 97’ contro l’Arzignano sono valsi la vittoria e quindi 4 punti in più; la capocciata all’ultimo respiro di Spagnoli a Lecco il 2-2 finale con un +1. Recuperi che per due volte hanno invece tolto punti, tre, al Brescia: uno con la Giana e due col Treviso.
Sabato all’AlbinoLeffe Stadium, quindi, il Brescia dovrà stare attendo all’extra time dei primi 45’. Sempre considerando che «la miglior difesa è l’attacco». Ciò che sta alimentando la rincorsa al primo posto.