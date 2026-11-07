AlbinoLeffe-Union, trasferta vietata ai residenti in provincia di Brescia

Niente trasferta a Zanica per i tifosi del Brescia. Il prefetto di Bergamo ha disposto il divieto di vendita ai residenti in provincia dei biglietti per la sfida contro l’AlbinoLeffe, in programma il prossimo 14 novembre alle 14.30.
L’Union inseguirà la quarta vittoria consecutiva, filotto mai riuscito in questa stagione. Con la speranza di rosicchiare qualche punto al Cittadella, momentaneamente a due lunghezze di distanza, in attesa che scenda in campo domani con la Giana Erminio. Dovrà però farlo senza il sostegno dei suoi tifosi.
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