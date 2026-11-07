AlbinoLeffe-Union, trasferta vietata ai residenti in provincia di Brescia

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

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I tifosi del Brescia a Zanica nel marzo scorso: anche allora era stata vietata la trasferta ai residenti in provincia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il match è in programma il 14 novembre alle 14.30. A disporre il divieto è stato il prefetto di Bergamo

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