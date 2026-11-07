Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

AlbinoLeffe-Union, trasferta vietata ai residenti in provincia di Brescia

Il match è in programma il 14 novembre alle 14.30. A disporre il divieto è stato il prefetto di Bergamo
I tifosi del Brescia a Zanica nel marzo scorso: anche allora era stata vietata la trasferta ai residenti in provincia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
I tifosi del Brescia a Zanica nel marzo scorso: anche allora era stata vietata la trasferta ai residenti in provincia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Niente trasferta a Zanica per i tifosi del Brescia. Il prefetto di Bergamo ha disposto il divieto di vendita ai residenti in provincia dei biglietti per la sfida contro l’AlbinoLeffe, in programma il prossimo 14 novembre alle 14.30.

L’Union inseguirà la quarta vittoria consecutiva, filotto mai riuscito in questa stagione. Con la speranza di rosicchiare qualche punto al Cittadella, momentaneamente a due lunghezze di distanza, in attesa che scenda in campo domani con la Giana Erminio. Dovrà però farlo senza il sostegno dei suoi tifosi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Union BresciaAlbinoLeffetrasferta vietataZanica
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...