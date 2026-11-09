Corini cerca il poker col Brescia anche per eguagliare se stesso

Rimanere se stessi rinnovando se stessi: è – o dovrebbe essere – la sfida quotidiana di chiunque. Di certo è quella dell’Union Brescia: ora che ha trovato se stessa non vuole perdersi più. Pur sapendo di avere ancora ampi margini di miglioramento. Il solco, con tre vittorie di fila inanellate all’uscita di un tunnel e per uscire dal tunnel, è tracciato: così può essere tutto più facile.
Altrettanto certamente è la sfida di Eugenio Corini che ha navigato la barca in tempesta e con l’acqua arrivata alla gola a lui prima che a tutti, cercando di non perdere mai la sua bussola etica, morale e professionale. Adattandosi alle condizioni ambientali, modificando i toni della comunicazione quando lo ha ritenuto opportuno e rovesciando alcune sue scelte: il tutto però senza mai venir meno alla propria natura. Il tecnico di Bagnolo Mella sa però che ancora non basta e che nulla basterà mai fino a traguardo finale tagliato.
Sabato con l’Albinoleffe
Rinnovare se stesso, nel caso di Corini, significa anche qualcosa di specifico e concreto. Infranto il tabù delle tre vittorie di fila che non arrivavano più dal primissimo scorcio di stagione, dare la caccia al quarto successo consecutivo – i biancazzurri andranno per questo in missione sabato alle 14.30 sul campo di Zanica con l’Albinoleffe – vorrebbe dire per l’allenatore eguagliarsi. Ovvero, riprodurre quella striscia vincente con la quale si accreditò al momento del suo approdo sulla panchina dell’Union 11 mesi fa e 40 partite di regular season e play off dopo.
Il cammino
L’allenatore che subentrò a Diana e che rispetto all’andamento del suo predecessore dopo le prime 13 gare ha ora un punto un più, si presentò infatti con quattro vittorie consecutive. Le prime tre con la caratteristica di essere maturate nei minuti finali, come da specialità confermata della casa. Con la Dolomiti Bellunesi il 14 dicembre finì col timbro di Cazzadori oltre il 90° mentre il debutto casalingo contro l’Inter Under 23 fu con un 2-0 tra il 93° e il 97° con Silvestri – attualmente ancora molto decisivo per le sorti di squadra e classifica -e sempre Cazzadori. Ci fu poi il blitz contro l’Arzignano maturato in rimonta - proprio come il fresco precedente - e deciso da Boci a pochi minuti dal 90° per il 2-1 definitivo.
Il quarto sigillo fu il 2-1 a Mompiano contro il Trento. In questo caso gol vittoria di Silvestri inizio ripresa. Quella collanina di successi si rivelò prezioso fieno in cascina per superare un inverno molto duro.L’infilata arrivò che i biancazzurri erano già in grave emergenza «infermieristica», a giocatori contati, ma alla lunga le numerose e gravi assenze che continuarono a succedersi fecero in modo che solo a primavera il Brescia riuscisse a trovare quella continuità che poi servì per andare a giocarsi i play off da secondi.
Attualmente, la caccia al quarto urrà si inserisce invece in un contesto in cui, incrociando le dita, la squadra va verso un quasi sold out di presenze. Pure questo sarebbe un altro segnale di vento cambiato. L’importante è confermare e possibilmente rinnovare se stessi.