Brescia, punti persi concedendo poco: con l’Alcione un film già visto

Quanto accaduto domenica si era già verificato contro il Novara e la Virtus Verona: un difetto al quale non è semplice porre rimedio

3 ' di lettura

Una parata di Boseggia nella sfida dello scorso 25 settembre contro il Novara - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sembra quasi che una strana maledizione piombi addosso all’Union Brescia ogni volta che lascia punti per strada. Ma se Aimo Diana non vuol sentire parlare di sfortuna (l’ha detto chiaramente domenica, a caldo, scandendo con attenzione ogni parola) tanto vale interrogarsi sulle cause più profonde di un’equazione che ogni tanto torna a far capolino: molte occasioni per segnare meno di quanto ci si aspetti, pochi tiri subiti in relazione ai gol concessi. Brescia, Diana: «Sconfitta immeritata, ma no