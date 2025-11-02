Brescia, che cuore: Cazzadori piega la Triestina e l’emergenza

Sì, il Brescia sa vincere anche le partite sporche. Basta un gol di Cazzadori per piegare la Triestina (0-1) e regalare all’Union la quarta vittoria consecutiva in serie C. Gara complicatissima per gli uomini di Diana, che giocano con un solo centravanti di ruolo (proprio l’ex Caldiero) e chiudono il match con due esterni adattati in attacco.

Il Brescia continua a correre, anche nelle difficoltà. Un grande segnale per Diana e per i tifosi, oggi 1.101 al seguito. Non basta ad accorciare sul Vicenza, che ha vinto 2-1 con la Giana Erminio (gol al 92’ di Talarico). Ma i biancazzurri tengono il passo, e continuano a inseguire la vetta.

Le scelte iniziali

Il tecnico non ha a disposizione praticamente tutto il parco attaccanti: fuori Maistrello, Vido e Spagnoli. Ai quali si aggiungono Di Molfetta (rientrerà con l’Alcione) e Sorensen. L’unica soluzione per far fronte all’emergenza è adattare Giani al fianco di Cazzadori, il solo centravanti a disposizione per questa sfida (e purtroppo non soltanto).

De Francesco, uno dei migliori a Carpi, si prende la riconferma: accanto a lui Balestrero e Zennaro, Mercati si accomoda inizialmente in panchina. A sinistra parte a sorpresa Boci, preferito a De Maria. Sul versante opposto c’è Cisco. Torna titolare Silvestri, che chiude il terzetto davanti a Gori insieme a Pasini e Rizzo.

Le difficoltà dell’Union

Il Brescia schiera per necessità un attacco leggero, privo di riferimenti e fisicità. Una condizione che paga fin dai primi minuti. Giani e Cazzadori faticano a legare, tant’è che le poche occasioni del primo tempo sono tutte di marca degli esterni. Il primo a chiamare in causa Matosevic è Boci, innescato da un’apertura laser di De Francesco: sinistro potente messo in corner dal portiere della Triestina.

La chance più nitida ce l’ha però Cisco, attivato in area da un tocco in orizzontale di Balestrero. L’undici del Brescia sterza su Silvestri (centrale omonimo del biancazzurro Luigi), si sposta il pallone sul piede debole e chiude il mancino. Matosevic dice ancora no, con un bel riflesso.

Il gol annullato con l’Fvs

La partita era iniziata in ritardo di una decina di minuti per problemi tecnici all’Fvs, protrattisi anche per le prime battute della gara. Il guasto è stato poi risolto. Un bene per il Brescia, che al 40’ si ritrova sotto per il gol di Faggioli, freddo a tu per tu con Gori dopo aver vinto un contrasto con Pasini.

Peccato che l’attaccante della Triestina vinca quel duello aiutandosi con un tocco di mano. L’arbitro Guitaldi non se ne accorge, le proteste dell’Union sono furibonde: Diana viene ammonito, il club manager Piovani espulso. Si arriva però all’esame al monitor, previsto da regolamento dopo ogni rete assegnata, e il vantaggio friulano viene giustamente annullato.

La traversa di De Francesco

De Francesco al tiro - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.i

È comunque un momento di smarrimento per il Brescia, che corre un grosso rischio anche a ridosso dell’intervallo, su un tiro ciabattato da Gunduz con l’esterno. Il turco-tedesco era a pochi metri da Gori. L’intervallo porta consiglio, perché la fiammata offensiva della Triestina si attenua e la squadra di Diana si riaffaccia in avanti.

Per una decina di minuti va in scena un tiro al bersaglio di De Francesco, che mette in fila tre conclusioni caustiche dalla distanza. La più pericolosa sugli sviluppi di una punizione battuta di seconda: un destro violentissimo che si stampa sulla traversa.

La decide Cazzadori

La Triestina risponde con una sassata di Crnigoj rimpallata da un guizzo di Gori, bravo a opporsi con la mano di richiamo. Al 61’ l’episodio che decide il match: la barriera dell’Union respinge una rasoiata su punizione di Ionita. Dal rimpallo si propaga un contropiede letale: Giani galoppa in campo aperto e pesca al centro dell’area Cazzadori, abilissimo a calciare in girata e a battere Matosevic.

La card della Triestina

La revisione al monitor - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia chiude senza attaccanti: Cazzadori esce per i crampi, Cisco trasloca in attacco accanto al subentrato Valente. La Triestina mette in campo tutto quello che ha, sollecita ancora Gori con un destro di Kljajic. L’ultimo brivido nel recupero: Silvestro penetra in area e finisce a terra dopo una presunta trattenuta di Fogliata.

Proteste accese della Triestina che vorrebbe il rigore, non assegnato da Guitaldi. Tesser gioca la card per la revisione al monitor, ma il contatto è lieve e sembra partire fuori dall’area. Così il direttore di gara conferma la propria decisione dopo un minuto e mezzo di review. E il Brescia festeggia tre punti pesantissimi.