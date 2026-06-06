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Brescia, carica tifosi in aeroporto: «Non abbiamo nulla da perdere»

L’Union ha ricevuto l’abbraccio di diverse centinaia di supporter, radunati dalla Curva Nord prima della partenza con un volo charter: «La pressione è tutta sull’Ascoli, giochiamocela». Mercati ancora in lacrime
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Brescia, l'abbraccio dei tifosi in aeroporto
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Brescia, l'abbraccio dei tifosi in aeroporto

Commovente. È l’abbraccio che diverse centinaia di tifosi radunati dalla Nord hanno riservato al Brescia in procinto di partire in charter a Montichiari. Carica, incitamento e abbracci: per Balestrero e compagni è stata una passerella ad alto tasso di commozione.

Lacrime e incitamento

Ad esempio Mercati, al seguito dei compagni (presenti anche gli infortunati) pure se squalificati, non ha retto ed è di nuovo scoppiato in lacrime come già mercoledì dopo aver rimediato il giallo che lo costringerà a essere spettatore.

Mercati che è stato consolato dalla folla mentre al megafono gli ultras hanno tenuto un discorso ai giocatori: «Non abbiamo niente da perdere, giochiamocela. La pressione è tutta sull’Ascoli. Noi ci crediamo. E anche se andrà male non importa, ci riproveremo l’anno prossimo, in B andremo la prossima stagione».

Poi i giocatori sono passati tra due ali di tifosi e per ognuno c’è stata una parola buona. E Corini? Il tecnico, sebbene a sua volta chiamato dai tifosi, ha preferito rimanere in pullman mentre i suoi ragazzi ricevevano il tributo. Il suo turno è comunque arrivato e pure per lui ci sono stati applausi e incitamento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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