Una quindicesima per la prima che varrebbe il primo. Una quindicesima giornata fatta per infilare la quinta vittoria consecutiva come nell’ancor breve storia della Union Brescia non è mai successo (e comunque congiungendo i punti della storia biancazzurra non accade da 12 anni) e arrivare a mettere un punto non certo definitivo, ma esclamativo perché il pokerissimo varrebbe il primato in solitaria. E pure questo, in stagione, sarebbe un mai visto dato che il Brescia primo c’è già stato, ma in condominio con il Cittadella.
Dodici giornate dopo l’ultima volta in cui la squadra di Corini è stata lassù, il mondo del girone A si è scomposto e ricomposto come un cubo di Rubik: il Brescia ha rischiato di perdersi strada facendo per poi ritrovarsi a maneggiare logica e razionalità come si deve per farsi trovare pronto al momento giusto. Che è, evidentemente, questo. In coincidenza con la crisi aperta del Cittadella che era già diventato una piccola ossessione mentre vedevamo arrivare il Trento. Che infatti è arrivato a sovvertire le gerarchie della classifica, parte nobile.
L’Union Brescia, alle 12.30, può riscrivere nuovamente tutto e ne uscirebbe, né più né meno, il capitolo più atteso dall’inizio della stagione. Quello dal titolo: biancazzurri capoclassifica.
Le difficoltà di giornata
Titolo pronto non significa però titolo in stampa. La bozza va confermata e non è soltanto un passaggio pro forma.
Bisogna passare dal Renate che arriva al Rigamonti accreditata: è l’ultima squadra che a Mompiano è riuscita a staccare un pass da tre punti. Ed è una squadra che dopo un avvio stagione da incubo, in apertura di un nuovo ciclo tecnico, sta rimettendo insieme pezzi e punti: 8 nelle ultime 4 partite.
Basati sul 3-5-2, i nerazzurri fanno del pressing alto e della verticalità la loro identità. Riuscire a disinnescare il pressing, evitare che la partita diventi soprattutto fisica, saranno le prime missioni di giornata contro una squadra che fa abbastanza difficoltà a costruire e che non eccelle nel palleggio oltre ad avere più di qualche difficoltà difensiva. Più o meno comunque, il manuale dei pericoli da consultare è sempre lo stesso. Tenendo sempre a mente che i primi pericoli nascono da se stessi tra fronzoli e leziosità da evitare, precisione da applicare, aggressività sulla quale non lesinare. Oggi c’è da prendere: ma prima bisogna dare. In una domenica non qualunque, da rendere tutta bresciana.