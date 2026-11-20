Un assist da Trento per il Brescia. Dopo due pareggi consecutivi, cade il Cittadella capolista: i gialloblù di Tabbiani vincono lo scontro diretto del Briamasco, 1-0, rete decisiva alla mezz’ora di Maffei. Bravo il terzino degli aquilotti a farsi trovare pronto su un’imbucata di Accornero, e a battere Zanellati con il mancino.
La classifica
Con questo risultato è proprio il Trento a salire momentaneamente in vetta alla classifica, a quota 33, un punto in più dei veneti. È già una certezza, dunque, lo spodestamento della capolista. L’Union ha un’occasione d’oro: vincendo questa domenica al Rigamonti (12.30) contro il Renate, attualmente terzultimo, guadagnerebbe il primo posto in solitaria, a 34 punti.
Sarebbe un bel segnale, per quanto le distanze siano minime e il cammino ancora lunghissimo. Da Trento arriva un messaggio inequivocabile: per la vetta ci sono pure i gialloblù, ancora imbattuti in questo campionato. Gli uomini di Tabbiani fanno sul serio.