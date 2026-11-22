L’Union Brescia trova la sua quinta vittoria consecutiva: il 2-1 al Renate, maturato ancora una volta nei minuti finali di gara, vale il doppio sorpasso su Cittadella e Trento e la vetta solitaria della classifica. Di seguito le pagelle.
6 – Stefano Gori
L’uscita sul gol di Anelli è un mezzo pasticcio: avrebbe forse fatto meglio a restare fermo. Di certo non è eseguita con i tempi giusti. Per fortuna le conseguenze sono minime. Bravo a proteggere il suo palo su Kerrigan.
6.5 – Davide Balestrero
Aggressivo al punto giusto, accorcia bene e si muove con intelligenza. Il suo elemento quest’anno è la difesa, è l’ennesima riprova.
6.5 – Samuele Sina
Lunedì affrontava la Spagna Under 21, rimasta peraltro all’asciutto contro la sua Albania. Torna sulla terra (bagnata dalla pioggia) ma non soffre il cambio di contesto: sempre deciso, perfetto nella contraerea. È la prima volta da centrale, la mossa di Corini paga.
6.5 – Alberto Rizzo
La sua costanza è una benedizione per il Brescia: non abbassa mai il livello, né in difesa (perfetto) né in appoggio alla manovra. Cross delizioso per Casasola, che non ne approfitta.
6 – Tiago Casasola
Attiva la modalità risparmio energetico ed è meno martellante del solito sulla fascia. Che però presidia con attenzione, non lasciando nulla al caso. Trova comunque il modo d’infastidire il Renate nel gioco aereo. Dal 28’ st Loris Armati (5.5): D’Agostino gli mangia in testa e Anelli trova l’1-1.
7 – Alessandro Mercati
Riecco il mastino del centrocampo: tenere il conto di tutte le palle recuperate è pressoché impossibile. E si risparmia pure l’ammonizione: Corini la definisce una «vittoria straordinaria». È un’iperbole ma rende il concetto. Forse è il primo germoglio del suo processo di maturazione, chissà. Dal 42’ st Valerio Crespi (7): dall’ingresso al gol trascorrono un paio di minuti, mal contati. Il Brescia ha ritrovato il suo bomber.
6 – Alessandro Mallamo
Qualche ingenuità, come la palla persa da cui si propaga il contropiede più pericoloso del Renate, appena prima dell’intervallo. Ma pure le solite giocate illuminate: il lancio che precede il palo di Spagnoli è suo. Dal 19’ st Marco Frigerio (6): ingresso di volontà, solita (e utile) iniezione di fisicità.
6.5 – Vincent De Maria
Il primo assist per Spagnoli è troppo pigro, il secondo è perfetto, ma viziato da un fuorigioco. Pesca il jolly con pervicacia al terzo tentativo: suolata per Rizzo Pinna, che toglie le ragnatele dall’incrocio. Dal 19’ st Brayan Boci (6): buon ritmo in entrambe le fasi.
7 – Manuel Marras
Il dialogo aperto con Rizzo Pinna offre al Brescia un’imprevedibilità tra le linee che in partite come questa risolve un bel po’ di grane. Geniale il filtrante per De Maria, che è leggermente oltre l’ultimo difensore prima dell’assist per Spagnoli. Si rifà con l’arcobaleno dipinto per Crespi: con una palla così, la dormita su Suarez prima del gol di Anelli va per forza di cose perdonata.
7.5 – Andrea Rizzo Pinna
Resta un solo dubbio su questo giocatore: vedremo mai un suo gol che non sia da incorniciare e da esporre in un museo? Sale a quota sette, sempre più capocannoniere di squadra. C’entra davvero poco con questa categoria. Dal 28’ st Alessandro Lamesta (6): peccato per quel sinistro fuori di niente, un gol lo aiuterebbe a uscire dall’impasse di questo periodo.
6.5 – Alberto Spagnoli
Partenza così così, poi entra in temperatura e regge bene il reparto. Un gol annullato per centimetri di fuorigioco, peraltro non suo, e un palo da posizione defilata. Sfortunato.