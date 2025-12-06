Brescia-Lumezzane, Diana: «Derby gara a sé, non la sottovalutiamo»

La settimana del derby resta particolare e a confermarlo è il tecnico dell’Union Brescia Aimo Diana. Domani al Rigamonti arriva il Lumezzane, a cui la brescianità non manca né in campo né in dirigenza e l’allenatore dei biancazzurri chiede massima concentrazione.

«Il derby significa anche predominanza territoriale, la senti, entra in gioco qualcosa di diverso. Il Lumezzane ha un’anima diciamo così bresciana, e caricheranno la sfida; da parte nostra non sottovalutiamo affatto la partita, lavoriamo sulle loro caratteristiche con le nostre, mettendo la giusta tensione. Loro cambiano spesso sistema di gioco, dovremo essere bravi e flessibili».

Il punto

Una settimana leggermente più corta rispetto al solito visto l’impegno di lunedì scorso a Cittadella, ma Diana non ne fa affatto un problema. «In realtà abbiamo potuto lavorare bene, d’altronde i tempi della serie C sono questi, non ci si ferma mai. Una settimana fatta bene, sapendo che dovevamo preparare una partita impegnativa perché come il Cittadella, il Lumezzane viene da buon periodo, hanno trovato la quadra e i valori ma non avevo dubbi, perché hanno ottimi giocatori per la categoria. Per quanto riguarda noi, Vido e Vesentini hanno messo giorni in più di lavoro nelle gambe. Perdiamo Silvestri per squalifica, ma l’obiettivo resta uno: vogliamo dare più senso possibile alla nostra classifica e al nostro campionato».

Vido ed errori arbitrali

Vido decisivo per il pareggio a Cittadella, possibile immaginarlo titolare? «Stiamo valutando bene cosa fare. Ho sempre detto che Luca è importante in campo e in spogliatoio, a Cittadella ha messo a segno un gol che è andato a beneficio suo e soprattutto della squadra. Voglia di inserirlo subito c’è, ma valutiamo bene tutto pur essendosi allenato al meglio in questi giorni».

Union Brescia che è reduce dai pareggi in rimonta con Vicenza e Cittadella, ma anche da due buone prestazioni: c’è rammarico, viste anche alcune decisioni del direttore di gara? «Degli errori arbitrali a Cittadella magari ci sono stati, ma chiudiamola qui. Io sono rammaricato perché una delle due partite avremmo potuto vincerla. Detto ciò, la reazione dei ragazzi che sono andati sotto è da tenere in considerazione: ci siamo resi conto che possiamo stare con le migliori, tendendo presente che in mezzo c’è stata anche la Coppa Italia. Se poi voglio dare spirito alla squadra per avere la vittoria sudata, nel recupero, quella sporca, allora devi vedere il bicchiere mezzo vuoto, per dare di più».

I dettagli

Quindi cosa manca ora? «Forse solo ricordare ai ragazzi che quello che stiamo facendo non è abbastanza, ma probabilmente l’unica cosa che ci manca è il dettaglio. A volte è un centimetro ti fa prendere la palla di testa e segno, o colpisco il palo interno e non il palo pieno e vado in vantaggio. Tutti stanno cercando di metterci qualcosa in più, da lì il rammarico di non aver vinto una tra Vicenza e Cittadella».

Brescia che nei derby, tenendo conto sia di quello con l’Ospitaletto sia di quelli con la FeralpiSalò, ha solo pareggiato. «Verissimo, ma il derby rimane gara a sé, anche se i valori possono sembrare diversi. C’è la voglia di dimostrare e di esserci, nascono partite più chiuse perché l’agonismo si sente e si vede».

Caracciolo e Lume

Andrea Caracciolo, simbolo del Brescia e presidente del Lumezzane - © www.giornaledibrescia.it

Andrea Caracciolo ha detto che nei confronti dell’Union Brescia si pone come un osservatore, che deve ancora, diciamo così, innamorarsi di questo nuovo progetto. «Ma ci sta e credo sia anche il pensiero di molti, molto pulito e spontaneo, che rappresenta quella parte di persone che appunto ci stanno osservando. Molti mettono tantissimo sostegno e si vede, dovremo essere bravi noi a coinvolgere tutti in questo progetto. Ribadisco, quelle di Andrea sono parole giuste e pulite, non si discute l’amore per il Brescia e per questi colori dell’Airone».

L’ultimo pensiero Diana lo spende per la sua stagione in rossoblù Lumezzane. «Un’esperienza fantastica, annata in cui ho avuto la fortuna di essere allenato da Nicola che mi ha dato l’incipit per fare questa carriera. Il suo entusiasmo era contagioso e mi dicevo “se un giorno allenerò vorrei avere questa energia”. Mi piacerebbe poterla esprimere tutta fino in fondo come fa lui un giorno».