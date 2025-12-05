Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Brescia, missione derby: al Rigamonti bisogna aumentare il ritmo

Fabrizio Zanolini
L’Union a Mompiano ha perso due volte e ha raccolto solo 12 punti in 8 incontri, pochi per una squadra d’alta classifica
Esultanza durante Union Brescia - Albinoleffe - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Esultanza durante Union Brescia - Albinoleffe - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Il Rigamonti chiama. Metabolizzate le comprensibili pressioni delle prime volte, superato l’impatto con un pubblico da categoria superiore, pagato – e pure caro – il conto con la malasorte, è tempo di fare la voce grossa sul campo amico. Necessità È obbligata a fare una squadra che, pur con la piena giustificazione di assenze pesanti come piombo concentrate soprattutto nel reparto avanzato, può e deve puntare il più in alto possibile. Nella logica di ambizioni supportate non soltanto dal blasone

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario