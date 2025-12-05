Brescia, missione derby: al Rigamonti bisogna aumentare il ritmo

Fabrizio Zanolini

L’Union a Mompiano ha perso due volte e ha raccolto solo 12 punti in 8 incontri, pochi per una squadra d’alta classifica

Esultanza durante Union Brescia - Albinoleffe - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Il Rigamonti chiama. Metabolizzate le comprensibili pressioni delle prime volte, superato l’impatto con un pubblico da categoria superiore, pagato – e pure caro – il conto con la malasorte, è tempo di fare la voce grossa sul campo amico. Necessità È obbligata a fare una squadra che, pur con la piena giustificazione di assenze pesanti come piombo concentrate soprattutto nel reparto avanzato, può e deve puntare il più in alto possibile. Nella logica di ambizioni supportate non soltanto dal blasone