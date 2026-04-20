Il Brescia appiattisce la Dolomiti e ora vede il secondo posto

Quel che si doveva e come si doveva. Né più né meno. Poi il resto ce l’hanno messo Lecco-Lumezzane e Trento-Renate, due gare dalle quali sono uscite altrettante «X» che il Brescia ha potuto mixare col suo «1» in modo tale da farne una miscela al sapore di secondo posto: se il Trento è uscito dalla contesa per il piazzamento d’onore, resta in corsa il Lecco al quale però servirebbero un colpo all’ultima con contestuale harakiri dei biancazzurri che a questo punto a Monza contro l’Under 23, sabato sera, potranno giocare per due risultati su tre.

L’analisi della gara con la Dolomiti

È andata piuttosto bene domenica e certo sarebbe potuta andare anche meglio se al Lume fosse riuscito un blitz che è stato accarezzato. Ma il quadro che si è delineato a metà di un pomeriggio un po’ soleggiato e un po’ (climaticamente) buio sarebbe stato quasi da firmare visto come il Brescia, col rovinoso scivolone nel derby, s’era andato a complicare la vita.

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

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Quel che si doveva e come si doveva: intanto, a parte il supporto ricevuto dagli altri campi, il Brescia ha saputo aiutarsi da solo regolando 2-0 la Dolomiti Bellunesi. Un risultato che non fa una piega e che anzi sta pure un pelo stretto agli uomini di Corini che avevano tanto da dimostrare, sotto ogni punto di vista. La ciambella è riuscita col buco e non era scontato perché pure stavolta c’è stato da ridire sull’operato dell’ennesimo arbitro del quale s’è capito ben poco: di certo nessuno ha compreso di quale peccato si sia macchiato Balestrero nell’andare a imbustare di testa su delizioso gol di Cisco al 10’ del primo tempo. Un 1-0 solare spento dalla fischiata di un fallo in attacco: un’allucinazione che Silvestri si è sentito di confermare via Fvs.

Da lì, tutti a temere di rivedere un Brescia isterico stile derby di una settimana prima. E invece, niente di tutto ciò in una prima frazione non trascendentale, ma condotta da padroni di casa motivati contro una squadra che invece non ne ha più e che l’ha buttata solo sul cercare di spezzettare il gioco – atteggiamento assecondato dal direttore di gara – e tenere i ritmi più bassi possibile. E dai e dai, un Brescia in controllo, ma incapace di avere una marcia in più negli ultimi metri – tanti i presupposto creati, pochi i pericoli veri - ha trovato il modo di levare il tappo con una giocata champagne di Marras che ha deliziato i poco meno di 6.000 del Rigamonti con un mancino all’incrocio dai 25 metri: una chiccheria al minuto 37.

Il genio e la follia di Marras sono serviti per sbloccare la partita con la Dolomiti

La magìa e il secondo tempo

Così, con la classe del big di gennaio che con un super gol ha coronato una prestazione piena e da uomo realmente a tutto campo, il Brescia ha indirizzato un match che col passare dei minuti, se non opportunamente sbloccato, avrebbe rischiato di complicarsi e di far cadere il Brescia in qualche trappolina mentale.

Quella appena temuta a inizio ripresa quando i biancazzurri hanno un poco arretrato il baricentro mentre prevedibilmente, dall’altra parte, hanno fatto il contrario. Ma è stato tutto un attimo con i Corini’s capaci di riprendere subito saldamente le redini e di spedire ancora Balestrero, prezioso elemento di raccordo tra centrocampo e attacco, in zona gol per provare a fargli sfruttare un campanile di Marras: stavolta a dire no è stato Consiglio con un gran riflesso (anche poco prima ne aveva avuto uno su Cisco).

Gara di chiara matrice biancazzurra eppure ancora aperta in un risultato che la per nulla pretenziosa Dolomiti ha tentato di mettere in discussione con un colpo di testa di Barbini non troppo di stante dal palo e poi con Toci sul quale è stato ottimo Gori. Ma nello spazio tra le uniche due chances ospiti, il Brescia aveva trovato il modo di mettersi al sicuro ritrovando in Mercati il suo straordinario sradica palloni. La bravura del centrocampista nella circostanza del 31’ (era in campo dal 21’) è stata quella di avvedersi di una sciagurata pensata di Burrai che si è avventurato in un dribbling nella sua area: una follia pagata sotto forma di 2-0 e tutti a casa. Quel che si doveva, come si doveva: con la testa ora già a Monza.