Marras strepitoso, Mallamo corre per tre: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia si rialza dopo la sconfitta nel derby con Lumezzane: il 2-0 alla Dolomiti Bellunesi vale una fetta importante di secondo posto, ora distante un solo punto, da conquistare settimana prossima sul campo dell’Inter Under 23. Di seguito le pagelle.

6.5 – Stefano Gori

Un assaggino alla partita l’ha dovuto dare anche lui contribuendo a mantenere la solidità difensiva grazie a un ottimo intervento su Toci sul 2-0. Primo e unico contributo del portiere per il resto poco più che spettatore.

6.5 – Luigi Silvestri

Il pomeriggio che ci voleva anche per lui che a Lumezzane era stato il primo a cadere vittima dell’isterismo. Stavolta non sbaglia e mette in scena un prova di spessore e personalità.

6 – Frederik Sorensen

Era stato più che in dubbio e avrebbe potuto chiamarsi fuori: non lo ha fatto nonostante i postumi di una botta al costato e di condizioni in generale non ottimali. Ha retto e battagliato, poi ha pagato il conto con un (sospetto) guaio muscolare. Dal 28’ st Nicola Pasini (6) Non giocava dal 7 dicembre: graditissimo il ritorno del leader della difesa della prima parte di stagione.

6 – Alberto Rizzo

Forse senza acuti, ma di certo senza sbavature: la pressoché solita partita di precisione.

6 – Andrea Cisco

Copia-incolla di tante altre pagelle: dà sempre l’idea di poter spaccare, ma poi non ci riesce e di fondo resta sempre quel senso di incompiutezza di un talento al quale manca ancora un po’ di controllo.

6.5 – Alessandro Mallamo

Saremmo curiosi di leggere i dati del suo gps: quanto corre? E quanto sostiene la manovra.

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

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6 – Alessandro Lamesta

Niente di trascendentale, ma anche se non è particolarmente ispirato mette e lascia tutto in ordine. Dal 14’ st Mattia Zennaro (6) Che cerca di gestire la situazione che trova.

6.5 – Federico Balestrero

Portate un quadrifoglio al capitano visto che solo la sfortuna lo ha tenuto lontano dal gol: prima si vede annullare una rete valida per motivi incomprensibili, poi gli dice no Consiglio. Nel complesso si dà parecchio da fare tra centrocampo e trequarti. Dal 21’ st Alessandro Mercati (7) Un gol, il suo, che è quello della sicurezza e che è pure il manifesto della «mercatitudine», ovvero della capacità di sradicare il pallone dai piedi degli avversari.

6 – Vincent De Maria

No guizzo no party: ma tante volte basta rivestire il ruolo del punto di riferimento che dà qualche certezza.

7.5 – Manuel Marras (il migliore)

Una partita eccellente. Lo strepitoso mancino dai 25 metri che serve a stappare la partita, non è che il fiocco d’oro su una prova piena di tanto e di tutto, specialmente di palloni recuperati.

6 – Valerio Crespi

Una rovesciata, un preziosismo di tacco e poco altro anche se va sottolineata la voglia di tentare di poter essere utile agli altri non riuscendo a farsi coinvolgere in maniera tale da essere sul serio lui l’ultimo riferimento per il gol. Dal 21’ st Tommy Maistrello (6) Fa quello che può.