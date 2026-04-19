Il Lumezzane pareggia con il Lecco e si garantisce i play off

Il verdetto è aritmetico. Con il pari del Rigamonti-Ceppi il Lumezzane è ufficialmente ai play off. In svantaggio due volte, i rossoblù hanno la forza di rimontare in entrambe le occasioni, rispondendo con Iori e Ghillani alla doppietta di Konatè. Troppo ampio infatti il gap con la Giana Erminio undicesima, distante ora quattro lunghezze, per poter essere colmato nell’ultimo turno.

E ora la sfida casalinga di sabato sera (ore 20.30) contro la già retrocessa Virtus Verona decreterà la posizione finale del Lume, che al momento si gode ancora la settima piazza, a +1 sull’Alcione Milano.

Settimo risultato utile consecutivo per i valgobbini, che in trasferta non perdono addirittura dallo scorso 23 gennaio, e record di punti esterni tra i pro raggiunto.

In campo

Troise in rifinitura perde Rocca per un problema muscolare e inserisce Ghillani dal 1’, come anche Stivanello al centro della difesa al fianco di Deratti e davanti al rientrante Drago. Avvio a ritmi lenti, anche condizionato dal posticipo di 30’ del match a causa dell’acquazzone fortissimo che si è abbattuto sullo stadio, ma il Lecco passa alla prima fiammata, infilando l’1-0 con il colpo di testa di Konatè in terzo tempo da corner.

La reazione rossoblù è immediata e al 36’ è Iori, su calcio di rigore assegnato per una trattenuta di Romani ai danni di Caccavo, a firmare il pari. I rossoblù ora sembrano più quadrati e sfiorano il sorpasso con Caccavo, ma l’ultimo squillo premia ancora i padroni di casa con Konatè che sfugge alla guardia di Deratti su verticalizzazione di Metlika e trafigge Drago sul primo palo.

Basta un lampo invece al Lume nella ripresa per riprenderla ancora dopo appena 2’. Anatriello lascia partire il cross dalla sinistra su cui si coordina al volo Ghillani superando ancora Furlan. Grinta infinita dei rossoblù, fondamentale anche per tenere botta sui successivi assalti del Lecco.

Prima Moscati salva su Sipos, poi è Drago a murare Konatè in uscita. La girandola di cambi fa calare un po’ i ritmi del match, ma nel finale sono ancora i lariani ad assediare la porta di Drago, ma la retroguardia valgobbina tiene botta, regalandosi un pareggio dal profumo ambizioso dei play off.