L’extra Brescia scolpisce la quarta vittoria di fila e aggancia la vetta

Certe notti sei primo in classifica. Dove ha deciso di portarti una macchina dalla livrea biancazzurra che all’improvviso ha preso motore e potenza. E punti extra. Adesso sono quattro le vittorie consecutive e quella di ieri è stata la seconda portata via nella coda. Un caso? Fortuna? No: una formula nella quale sono scritti il cuore e l’orgoglio e la forza mentale che la squadra aveva iniziato a tirare a lucido mentre tutto intorno, prima della partita col Cittadella di meno di un mese fa infuriava la tempesta. Con l’Albinoleffe come contro l’Arzignano e stavolta l’uomo del godimento si chiama Davide Balestrero.
«Capirete chi è il capitano quando lo vedrete pressare il portiere al 90°» diceva di lui Aimo Diana quando era chiamato ad argomentare come mai insistesse a impiegarlo anche quando non era in forma, all’inizio della passata stagione. Di Balestrero ha la stessa visione Eugenio Corini. E anche questo non è un caso: anche Balestrero è una formula per questo Brescia. Ieri, un pomeriggio affatto semplice contro l’effervescente (ma in fin dei conti inconcludente) Albinoleffe, l’hanno decisa la sua determinazione e la sua caparbietà nell’andare a credere in scivolata in un pallone malamente giocato all’indietro, al 90’, da Agostinelli che ha di fatto messo il capitano a tu per tu con il suo portiere Michielin il quale una manciata di minuti prima era stato prodigioso ancora sullo stesso.
Il pathos
Che aspetto ha la felicità? Anche quello dell’immagine di un arbitro costretto a tornare sui propri passi dall’Fvs. Già, perché il direttore di gara aveva inizialmente annullato il gol dell’aggancio al vertice: aveva ravvisato un fuorigioco nella convinzione che l’assist a Balestrero fosse stato servito da un suo compagno di squadra. Una topica clamorosa (alla faccia di complotti vagamente evocati in altre piazze), per fortuna corretta in una giornata in cui oltretutto il signor Viapiana resta «sospettato» di altre decisioni non così cristalline: si va dal dubbio che resta per un possibile fuorigioco nell’azione che aveva portato a segno l’Albinoleffe per un 1-1 che poi sarebbe stato momentaneo, a un intervento in area di Boloca su Marras che era in netto anticipo sull’avversario quando eravamo già nella fase discendente della partita inchiodata sul botta e risposta «schematico» tra lo stesso Marras e Mandelli ai quali tra poco arriveremo.
Non prima di una ulteriore annotazione generica su un Brescia capace di andare oltre difficoltà di giornata trascinate da una settimana difficile che aveva creato una simil emergenza difensiva aggravata poi in gara da un forfait per una botta rimediata in zona perioculare da un Silvestri già non in condizione. Un evento verificatosi poco prima della mezzora e che ha ispirato a Corini la mossa meno prevedibile e più azzeccata: pur avendo a disposizione un centrale di ruolo come Pasini ha inserito Boci braccetto sinistro accentrando Rizzo protagonista di una prova di alto livello e alla fine della fiera decisiva per andare a spegnere l’unico vero fuoco dell’Albinoleffe, Sali. Con la cui velocità (non però accompagnata da concretezza), insieme a qualche strappo di Faggi, ha rappresentato il grattacapo di giornata. O almeno dei primi 10-12 minuti di una partita morbidamente approcciata dal Brescia. Grattacapi sminati da un ottimo Gori.
Le chance
Da quei minuti in poi mai più chiamato in causa dai padroni di casa che pure a inizio ripresa avevano pareggiato sugli sviluppi di uno schema su punizione con Mandelli. Il quale aveva risposto a un gol su «schemone» da corner del Brescia a segno al 42’ (dopo che nel frattempo aveva preso in mano possesso palla e operazioni) con Marras (che aveva già avuto una grossa occasione al pari di De Maria e Pellegrini) sganciatosi da un’ammucchiata di giocatori biancazzurri ammassati sul secondo palo a raccogliere palla da Rizzo Pinna per metterla all’incrocio. Episodio del pari a parte, i biancazzurri nell’area dell’Albinoleffe hanno piantato le tende rendendosi pericolosi col subentrato Spagnoli, con De Maria (palo su tiro cross), con Marras (l’azione del già citato sospetto rigore), e con Balestrero prima che...Balestrero rendesse tenera la notte che ci siamo lasciati alle spalle. Comunque andrà, a prescindere dalla classifica, con questo Brescia, sarà tenero anche il giorno.