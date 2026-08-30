Brescia, a Crema per il primo test che vale già come conferma

La regola del viaggio in questo caso è: tornare uguali a come si è partiti. Ovvero: vincenti. L’unico aggiornamento davvero richiesto è quello della classifica. Sono le basi per l’Union Brescia che punta a una stagione da pigliatutto.
Volendo aggiungere una richiesta rispetto all’appuntamento di questa sera (ore 21) sul campo della Pergolettese, si può puntare sull’auspicio di osservare ulteriori miglioramenti rispetto alla già croccante prima uscita contro il Carpi. A maggior ragione col fatto che Eugenio Corini ha da buttare nella mischia anche un titolarissimo come De Maria, assente al debutto di campionato per squalifica.
In fascia sinistra c’è De Maria
C’è dunque un upgrade sulla sinistra (dove una settimana fa giocò Armati) mentre sulla destra nel frattempo sarà aumentata anche la percentuale di condizione di Casasola: sarà interessante quindi osservare gli sviluppi dei biancazzurri in una delle zone di campo da tenere sempre a temperatura in stagione.
Il destino dei forti è questo: dover continuamente dimostrare, in continuità. La gara di questa sera contro la squadra del debuttante di panchina (ex giocatore del Lumezzane, ex vice allenatore dell’Ospitaletto) Antonio Giosa vale già come una conferma rispetto alla prima proposta di campo sul quale il Brescia si è svelato come una macchina capace di alzare i giri del motore anche sulle frequenze del divertimento oltre che su quelle – sempre prioritarie – dei punti.
Il diavolo della serie C si nasconde nei dettagli, soprattutto ama insidiarsi laddove non pensi. E se non ci pensi, sei fritto. A Crema una lezione è già stata presa e a tutti – a partire da Corini – «sta ancora qui».
L’atteggiamento
È l’occasione per dirsi e dire che le scornate della passata stagione sui campi periferici, sono acqua passata. Che i contesti logistici talvolta dimessi non offriranno più il fianco alla tentazione di abbassare la concentrazione. In ogni impianto, occorrerà entrare come fa una piccola quando imbocca gli scalini per entrare a San Siro: umiltà massima. Una caratteristica alla quale però il Brescia deve per forza di cose sempre abbinare la postura da grande: occorre tenersi in equilibrio tra i «due forni».
Una grande, il Brescia, che alla fine stasera sarà accompagnata solo da 75 tifosi dalla provincia (più 18 residenti altrove). Un numeretto frutto dell’assurda vicenda divieto-ricorso-sblocco parziale. E se ogni volta per accedere agli spalti a naso sarà un percorso a ostacoli con puntate al Tar che si annunciano frequenti in un sistema zeppo di storture che non possono non essere percepite come ingiustizie, quello dei biancazzurri dovrà essere un rettilineo: le uniche sterzate concesse, sono quelle sui fazzoletti di terra di Rizzo Pinna e Marras.
L’avversaria
«Rispetto al match con il Cittadella, mi aspetto più coraggio quando abbiamo noi il pallone tra i piedi perché le qualità per provare a giocarsela le abbiamo. E poi, contro una corazzata come il Brescia, sarebbe un grosso errore pensare solo di difenderci…». Antonio Giosa, che ha debuttato con una sconfitta 2-0, è conscio della difficoltà dell’impegno che attende i suoi ragazzi, ma non vuole arrendersi a priori.
Il tecnico della Pergolettese, ha una convinzione: «Io sono dell'idea che le partite vanno sempre giocate contro chiunque. Chiaro che non basterà essere “normali”, ma contro la favorita per la promozione servirà una prestazione straordinaria: ci conto, perché è la prima davanti ai nostri tifosi e perchèho visto i ragazzi molto concentrati». Giosa, nel suo 4-2-3-1, ritrova Silvestri in difesa e Jaouhari (giustiziere dell’Union l’anno scorso) a centrocampo, entrambi di rientro dalla squalifica; convocati ma non utilizzabili Beretta, Antolini e De Marchi.
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Su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre e in streaming su sito del Giornale di Brescia, appuntamento dalle 20.30 con la trasmissione «Tutti in campo» con collegamenti live prima, durante e dopo la partita dallo stadio «Voltini».
Per chi lo desidera c’è la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul sito del Giornale di Brescia. A seguire commento, pagelle e parole dei protagonisti. Infine sulle frequenze (94.8/95.100) di Radio Bresciasette radiocronaca integrale della partita.
Appuntamento poi a lunedì sera, sempre su Teletutto, per gli approfondimenti con «Parole di calcio».