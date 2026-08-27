Brescia, visto che Marras? Il colpo di gennaio può esplodere ora

L’unica eccezione è Vido, che si è spostato sulla casella del 23, lasciando libero il 9 a Crespi: a settembre, però, sulla scacchiera biancazzurra potrebbe non esserci più. Dubbio che invece non riguarda Manuel Marras, l’altro ad aver cambiato numero rispetto allo scorso anno: dal 93 al 17, che da queste parti ha assunto un forte valore simbolico. È come se avesse voluto anticipare la trasformazione più importante, quella in campo. La metamorfosi tattica si era compiuta già nella primavera scorsa, quando Corini decise di rendere permanente il suo trasloco sulla trequarti. Erano i primi prodromi del passaggio al 3-4-2-1 che oggi è marchio identitario della squadra.
Alla prima
Marras però è andato oltre contro il Carpi, sfoderando la sua miglior prestazione da quando è a Brescia. Prevedibile? Se si guarda al valore del giocatore probabilmente sì: è uno dei più pagati in rosa (circa 200mila euro annui), ed è fuor di dubbio che appartenga al gruppetto dei fuori categoria in casa Union. Però era sbocciato tardi, rallentato da una collocazione in campo troppo penalizzante, a tutta fascia sulla destra. Si era ripreso in tempo per i play off, sporcati da un guaio fisico che l’aveva costretto a correre a singhiozzo fino ad Ascoli, raggiunta arrancando e lontano dai suoi livelli.
Nuovo inizio
Ma ora un’altra alba è sorta, sul Brescia e su Manuel. Che si è ripresentato così: una saetta scoccata col piede debole al debutto in campionato. Colpi come questo fanno parte del repertorio. Non è nemmeno il suo gol più bello a Brescia: ricordate il sinistro al volo con la Dolomiti Bellunesi ad aprile? Da antologia. Marras è questo: uno che ha il potere di accendere la luce come pochissimi altri in serie C.
L’Union sulla carta ne ha due, uno accanto all’altro: anche Rizzo Pinna ha i colpi per spolpare le difese avversarie e lasciarsi il vuoto alle spalle. La prima uscita sembra aver già dissipato i dubbi sulla loro coesistenza: anziché pestarsi i piedi, come qualcuno (legittimamente) temeva, si sono esaltati a vicenda. La prova regina è l’azione del raddoppio, con quella triangolazione che ha apparecchiato la girata vincente di Crespi. Uno che non può che beneficiare di tanta abbondanza tecnica sulla trequarti.
Le prospettive
La prudenza è d’obbligo, siamo alla prima giornata e lo scorso campionato è il miglior monito a considerare le infinite variabili di una categoria molto più ostica di quanto appaia. Però è innegabile che le condizioni siano molto diverse rispetto a qualche mese fa: il Brescia non ha la concorrenza di un’altra big, si è rinforzato e può ancora immaginare di raccogliere i frutti di una semina un po’ più datata di quelle estive. Il vero impatto di Marras sulla serie C può prodursi in questa stagione. Uno che in carriera, avendo fatto spesso l’esterno (se non addirittura il terzino), non è mai riuscito ad andare in doppia cifra. Che sia l’anno giusto per togliersi questo sfizio? A Crema c’è un’altra occasione per avvicinarlo.